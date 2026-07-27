Бивш стажант от OpenAI разкри 3 стъпки, с които всеки може да пробие в света на AI

Проектите, които човек създава, могат да се превърнат в конкретни примери за уменията му

Хамза Мостафа започва обучението си по компютърни науки в университета с представата, че след дипломирането си ще поеме по традиционен професионален път и ще работи като софтуерен инженер в голяма технологична компания. С времето обаче променя плановете си и решава да се специализира в областта на изкуствения интелект. През 2024 г. получава тримесечен стаж в OpenAI за следващата година. В интервю за Business Insider 21-годишният Мостафа от Сан Франциско, който работи по собствени AI проекти, споделя съветите си към хората, които искат да се възползват от развитието на изкуствения интелект и да изградят кариера в тази сфера.

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Според Мостафа успешният път към развитие в AI включва три основни стъпки - първо да се придобие широко разбиране за областта, след това да се избере конкретна специализация и накрая да се създават практически проекти. Тъй като изкуственият интелект и машинното обучение обхващат много различни направления, той препоръчва първо да се изгради стабилна основа, преди човек да се насочи към определена област. За него такава специализация са били AI агентите. След избора на конкретна посока е важно да се задълбочите в нея и да започнете работа по реални проекти, тъй като това помага да се открият пропуски в знанията и да се натрупа практически опит. „Най-добре уча чрез действие и чрез изграждане“, казва Мостафа.

Проектите, които човек създава, могат да се превърнат в конкретни примери за уменията му по време на интервюта за работа. Те показват на работодателите, че кандидатът не само изучава теория, но и активно прилага знанията си. Според Мостафа хората, които могат да докажат, че разбират AI в дълбочина и следват трите основни етапа – обща подготовка, специализация и създаване на проекти - са сред най-търсените специалисти на пазара на труда.

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За изграждането на по-добро разбиране на изкуствения интелект Мостафа препоръчва използването на AI инструменти като ChatGPT и Claude. По думите му тези платформи могат да помагат при обяснението на сложни концепции и да улесняват процеса на обучение. „Все още правя това всеки ден. Влизам в Claude или ChatGPT и ги карам да ми обяснят тези концепции, за да съм сигурен, че ги разбирам в най-голяма дълбочина, но и така, че да мога да ги обясня на майка ми, която не разбира AI“, споделя той. В началото на собственото си изучаване на AI Мостафа използва YouTube, където търси видеа от типа „intro to AI“, посветени на теми като обработка на естествен език и големи езикови модели. Той допълва, че има и много други полезни блогове и ресурси.

Освен техническите знания, Мостафа обръща внимание и на важността да се концентрираме върху нещата, които можем да контролираме. Според него технологичната среда понякога може да бъде токсична, особено когато хората виждат в LinkedIn постоянни публикации за трудния пазар на труда или за нови, търсени позиции. Тъй като знае, че не може да промени състоянието на пазара, той се фокусира върху подобряването на собствената си автобиография и изграждането на професионални контакти.

„На мен много ми помогна да се фокусирам върху това, което е под мой контрол“, казва Мостафа. Той съветва студентите и хората, които търсят възможности в технологичната индустрия, да направят същото – да насочат усилията си към развитието на уменията си, създаването на реални проекти и действията, които могат да повлияят положително върху бъдещата им кариера.