Лихвите по депозитите у нас се повишават от началото на годината

Новите кредити за потребление през шестия месец на тази година са отпускани при средна годишна лихва от 9,06%

Лихвите по срочните депозити на домакинствата в българската банкова система отчитат повишение през първите шест месеца на настоящата 2026 година, показва справка в данните на Българската народна банка, пише БТА. Според данните на централната банка, средната годишна лихва по новите срочни депозити се повишава през всеки един месец от първото полугодие на тази година.

През януари новите депозити са били договаряни при средна лихва от 1,05 на сто, през февруари средното ниво е нараснало до 1,08 на сто, през март депозитите са били разкривани при средна лихва от 1,20 на сто, средното равнище по новите влогове през април е достигало 1,30 на сто, през май средната лихва е възлизала на 1,33 на сто, а през юни новите депозити са били договаряни при средна доходност от 1,57 на сто.

Към края на първото полугодие на тази година средната годишна лихва по новите депозити за домакинства е съпоставима със средната доходност по новите депозити за нефинансовия бизнес, които през юни са били разкривани при средна лихва от 1,61 на сто.

В същото време лихвите по жилищните кредити у нас продължават да поддържат ниското си равнище. През юни новите заеми за жилище у нас са били договаряни при средна годишна лихва от 2,41 на сто, спрямо 2,43 на сто през предходния месец и 2,44 на сто преди 12 месеца.

Новите кредити за потребление през шестия месец на тази година са отпускани при средна годишна лихва от 9,06 на сто спрямо 9,25 на сто през май и 9,10 на сто през юни 2025 година.

При лихвите по новите заемите за нефинансовия бизнес се наблюдава повишение. През юни бизнес кредитите за суми до 1 млн. евро са били договаряни при средна годишна лихва от 4,20 на сто спрямо 4,08 на сто през предходния месец и 4,01 на сто преди година. Новите заеми за бизнеса за суми над 1 млн. евро са били отпускани през юни при средна лихва от 4,59 на сто, спрямо 4,14 на сто през май и 4,39 на сто през юни 2025 година.

От 1 януари тази година България официално стана член на еврозоната, като всички кредити и депозити в левове бяха превалутирани в евро без такси по реда на Закона за въвеждане на еврото в България, припомня БТА.