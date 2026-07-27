Известен производител на батерии фалира

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Германската компания известна със своите батерии Varta, заяви, че е подала заявление до местния съд в Щутгарт за откриване на производство по несъстоятелност чрез самоуправление, пише Euronews.

Германският производител на батерии, базиран в Елванген, заяви, че подаването на заявлението е провокирано от очаквания от 2027 г. структурен недостиг на финансиране, а не от непосредствена невъзможност за изпълнение на задълженията за плащане.

Компанията посочи значително влошаващите се пазарни условия, по-слабото търсене, неблагоприятните движения на валутните курсове и, най-скоро, „решението на ключов клиент да прекрати партньорството“ като фактори, влияещи върху дейността ѝ.

Според Reuters и съобщения в германските медии, ключовият клиент е Apple, която според съобщенията е решила да доставя презареждащи се батерии CoinPower за своите AirPods от Китай.

Varta е частна компания, след като беше отписана от фондовите борси във Франкфурт и Виена през март 2025 г., като част от по-ранен план за преструктуриране. Преструктурирането беше обявено за завършено през април 2025 г.

Reuters съобщи също, че акционерите на Varta, включително производителят на спортни автомобили Porsche AG и австрийският инвеститор Михаел Тойнер, са отказали да предоставят на затруднената компания допълнително финансиране.

Кои части от бизнеса са засегнати?

Varta заяви, че производството ще продължи и служителите ще продължат да получават своите заплати.

Печелившият бизнес с домакински батерии, Varta Consumer Batteries, е правно отделен и изключен от производството. Три действащи дъщерни дружества обаче са обхванати от отделни заявления наред с компанията майка: Varta Microbattery, Varta Micro Production и Varta Storage.

Главният изпълнителен директор заяви, че пазарът за съхранение на енергия остава ориентирана към бъдещето индустрия за компанията.

Местният съд в Щутгарт назначи Тобиас Вал, адвокат от фирмата за преструктуриране Anchor, за временен управител. При самоуправление ръководството на Varta запазва контрола над компанията, докато Вал наблюдава производствата от името на кредиторите.