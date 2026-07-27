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Свят Известен производител на батерии фалира

Известен производител на батерии фалира

Свят

bTV Бизнес екип

Продуктът е добре познат у нас

Германската компания известна със своите батерии Varta, заяви, че е подала заявление до местния съд в Щутгарт за откриване на производство по несъстоятелност чрез самоуправление, пише Euronews. 

Германският производител на батерии, базиран в Елванген, заяви, че подаването на заявлението е провокирано от очаквания от 2027 г. структурен недостиг на финансиране, а не от непосредствена невъзможност за изпълнение на задълженията за плащане.

Компанията посочи значително влошаващите се пазарни условия, по-слабото търсене, неблагоприятните движения на валутните курсове и, най-скоро, „решението на ключов клиент да прекрати партньорството“ като фактори, влияещи върху дейността ѝ.

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Според Reuters и съобщения в германските медии, ключовият клиент е Apple, която според съобщенията е решила да доставя презареждащи се батерии CoinPower за своите AirPods от Китай.

Varta е частна компания, след като беше отписана от фондовите борси във Франкфурт и Виена през март 2025 г., като част от по-ранен план за преструктуриране. Преструктурирането беше обявено за завършено през април 2025 г.

Reuters съобщи също, че акционерите на Varta, включително производителят на спортни автомобили Porsche AG и австрийският инвеститор Михаел Тойнер, са отказали да предоставят на затруднената компания допълнително финансиране.

Кои части от бизнеса са засегнати?

Varta  заяви, че производството ще продължи и служителите ще продължат да получават своите заплати.

Печелившият бизнес с домакински батерии, Varta Consumer Batteries, е правно отделен и изключен от производството. Три действащи дъщерни дружества обаче са обхванати от отделни заявления наред с компанията майка: Varta Microbattery, Varta Micro Production и Varta Storage.

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Главният изпълнителен директор заяви, че пазарът за съхранение на енергия остава ориентирана към бъдещето индустрия за компанията.

Местният съд в Щутгарт назначи Тобиас Вал, адвокат от фирмата за преструктуриране Anchor, за временен управител. При самоуправление ръководството на Varta запазва контрола над компанията, докато Вал наблюдава производствата от името на кредиторите.

Съдържанието е информативно и не представлява консултация, препоръка или съвет за вземане на инвестиционно решение.

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