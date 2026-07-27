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Свят Токио откри необичаен хотел с Hello Kitty – има една голяма уловка

Токио откри необичаен хотел с Hello Kitty – има една голяма уловка

Свят

bTV Бизнес екип

Събитието ще остане в японската столица до май 2027 г., като включва 11 тематични ста

Феновете на Hello Kitty вече могат да се „настанят“ в необичаен хотел в Токио, без всъщност да прекарат нощта там. Изложбата, вдъхновена от хотел, дава възможност на посетителите да получат ключ за стая, да разгледат тематични помещения, градина и плажна зона, но не предлага реално настаняване, предава Еuronews.

Любовта към Hello Kitty често няма граници - от колекциониране на плюшени играчки и канцеларски материали с кавай дизайн до декориране на дома с предмети на Hello Kitty. За онези, които искат още по-специално изживяване, изложбата „Hotel Floria Tokyo - Sanrio Characters Exhibition“ в токийския район Шинджуку предлага именно това. Тя се провежда в Tokyu Kabukicho Tower, на по-малко от 10 минути пеша от няколко жп гари, и представя любими герои като Cinnamoroll, My Melody и, разбира се, Hello Kitty.

Снимка: Getty Images / iStock

Изложбата идва в Токио след успешния си дебют в Сеул, Южна Корея, и е създадена от компанията за дигитален дизайн и изкуство D'strict. Според организаторите всяка тематична стая и инсталация разкрива индивидуалния характер и очарованието на героите. Събитието ще остане в японската столица до май 2027 г., като включва 11 тематични стаи. Цените на билетите започват от 2400 йени (12,87 евро) през делничните дни, а през уикендите и празниците „настаняването“ е малко по-скъпо.

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При пристигането си посетителите получават специален входен пропуск „Luc-key“, оформен като ключ за хотелска стая и украсен с герой от Sanrio. Има обаче една особеност - подобно на популярните „blind box“ кутии на Sanrio, никой не може сам да избере кой герой ще получи, тъй като изборът е изцяло случаен. След това гостите могат да разгледат тематичните стаи, градината, езерото, художествената галерия, закрития плаж и специалната фото зона.

„Освен че правят снимки, гостите могат сами да се разхождат из тези светове, да ги изследват и да се докоснат до тях“, обясняват от Hotel Floria Tokyo.  Ако разполагате с ограничено време, организаторите препоръчват да посетите плажната зона. Там огромен екран пресъздава розов океански залез, а под краката на гостите има истински пясък. Hello Kitty посреща посетителите със своята яркорозова дъска за сърф, а кучето Почако играе наблизо. 

Съдържанието е информативно и не представлява консултация, препоръка или съвет за вземане на инвестиционно решение.

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