Компанията е била подложена на атака за отказ на услуга (DDoS)

Германската железопътна компания Deutsche Bahn е била засегната от кибератака „от съществен мащаб“, която от вчера следобед причинява периодични смущения в информационните ѝ системи и системите за резервации на билети, съобщи днес държавният железопътен оператор, цитиран от Франс прес.

Deutsche Bahn е била и остава изложена на кибератаки“, обяви компанията на сайта си, уточнявайки, че атаките се случват „на вълни“.

Компанията посочи, че е била подложена на атака за отказ на услуга (DDoS), при която хакерите изпращат огромен брой заявки към ИТ системите, за да ги претоварят.

Що се отнася до евентуалните извършители на кибератаката, говорител на Министерството на вътрешните работи посочи на редовна правителствена пресконференция, че не може да коментира темата, тъй като разследването е в „много ранен етап“, предаде БТА.

Deutsche Bahn съобщи за първоначални смущения вчера следобед, като вечерта обяви, че системите отново работят нормално. Тази сутрин обаче се появиха нови проблеми, които бяха отстранени по-късно.

„Нашите защитни мерки са ефективни“, увериха от Deutsche Bahn, като добавиха, че са в „тесен контакт с федералните власти“.

Последвайте businessnovinite.bg в INSTAGRAM

Последвайте businessnovinite.bg във FACEBOOK

Последвайте businessnovinite.bg в LINKEDIN