Супермаркетите в наша съседка са с най-ниските цени в ЕС

Гръцките супермаркети продължават да предлагат най-ниските цени сред страните от Европейския съюз, изпреварвайки държави като Франция, Обединеното кралство, Италия, Испания, Португалия, Германия, Румъния и България. Това показва последното проучване на Института за търговия на дребно с потребителски стоки (IELKA).

Проучването сравнява цените на типична домакинска кошница с продукти от организираната търговия на дребно с храни. Данните са събрани както от платформи за сравнение на цени във всяка страна, така и от касови бележки на различни вериги супермаркети.

Цените са анализирани в общо 40 продуктови категории. За целта са използвани над 6000 продуктови цени от 48 различни вериги супермаркети в осем европейски държави, като са включени както маркови продукти, така и продукти със собствена марка. Важно е да се отбележи, че изследването обхваща само супермаркетите и не включва други точки за продажба на храни, като малки магазини или пазари.

Сравнението на средните стойности показва, че средната кошница в останалите страни е значително по-скъпа от тази в Гърция: 35% по-висока в Германия, 34% във Франция, 23% в Обединеното кралство, 14% в Италия, 12% в Испания, 17% в Румъния, 5% в Португалия и 7% в България.

