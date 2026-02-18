BGN → EUR
= 0.511292 EUR
Евро калкулатор
1 USD
1.1826 BGN
Петрол
66.54 $/барел
Bitcoin
$67,743.8
Последвайте ни
1 USD
1.1826 BGN
Петрол
66.54 $/барел
Bitcoin
$67,743.8
БГ Бизнес Супермаркетите в наша съседка са с най-ниските цени в ЕС

Супермаркетите в наша съседка са с най-ниските цени в ЕС

bTV Бизнес екип

Цените са анализирани в общо 40 продуктови категории

Гръцките супермаркети продължават да предлагат най-ниските цени сред страните от Европейския съюз, изпреварвайки държави като Франция, Обединеното кралство, Италия, Испания, Португалия, Германия, Румъния и България. Това показва последното проучване на Института за търговия на дребно с потребителски стоки (IELKA).

Проучването сравнява цените на типична домакинска кошница с продукти от организираната търговия на дребно с храни. Данните са събрани както от платформи за сравнение на цени във всяка страна, така и от касови бележки на различни вериги супермаркети.

Цените са анализирани в общо 40 продуктови категории. За целта са използвани над 6000 продуктови цени от 48 различни вериги супермаркети в осем европейски държави, като са включени както маркови продукти, така и продукти със собствена марка. Важно е да се отбележи, че изследването обхваща само супермаркетите и не включва други точки за продажба на храни, като малки магазини или пазари. 

Наша съседка налага високи глоби за необосновано повишаване на цените

Сравнението на средните стойности показва, че средната кошница в останалите страни е значително по-скъпа от тази в Гърция: 35% по-висока в Германия, 34% във Франция, 23% в Обединеното кралство, 14% в Италия, 12% в Испания, 17% в Румъния, 5% в Португалия и 7% в България. 

Последвайте businessnovinite.bg в INSTAGRAM 

Последвайте businessnovinite.bg във FACEBOOK

Последвайте businessnovinite.bg в LINKEDIN

Съдържанието е информативно и не представлява консултация, препоръка или съвет за вземане на инвестиционно решение.

Последни публикации

Бизнес Видео Подкаст

Нашите автори

Николай Димов

Николай Димов

Защо Employer Branding-ът е по-скоро маркетинг, отколкото HR инструмент

Георги Караманев

Георги Караманев

Как „Българска наука“ привлече 29 милиона погледа?
Христо Ласков

Христо Ласков

Каква е цената на истината?
Калоян Кирилов

Калоян Кирилов

Защо малките бизнеси трудно намират кой да ги купи?
Вижте още автори
Виж всички предложения от брошурата тук
Разгледай брошурата