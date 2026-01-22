iPhone 18 Pro излиза тази година с тези 12 нови функции

Съдържанието е информативно и не представлява консултация, препоръка или съвет за вземане на инвестиционно решение.
Европейска страна обмисля изграждането на малки ядрени реактори
Вече е създадена рамка за анализ на „потенциала и рисковете“
Какви са слуховете, които се въртят около новия модел?
Въпреки че се очаква iPhone 18 Pro и iPhone 18 Pro Max да бъдат пуснати на пазара едва след осем месеца, вече има много слухове за устройствата. Според MacRumors има 12 нови функции, които може да очакваме за модители iPhone 18 Pro, към януари 2026 г.:
Apple вероятно ще пусне моделите iPhone 18 Pro през септември.
В момента стандартният iPhone 17 Pro с 256GB памет струва 1099 долара , но iPhone 18 Pro може да струва повече от това. Анализаторите предупреждават за възможно покачване на цените на тазгодишните iPhone-и, както и на всички други компютърни продукти, поради увеличението на цените на RAM паметта в световен мащаб, както и за възможността новият чипсет на Apple да струва повече за производство.
Други източници обаче предполагат, че увеличение на цената може да се случи само при модели с по-голям капацитет за съхранение , така че Apple може да запази входната цена същата като миналата година, като същевременно компенсира част от увеличените си производствени разходи.
Последвайте businessnovinite.bg в INSTAGRAM
Последвайте businessnovinite.bg във FACEBOOK
Последвайте businessnovinite.bg в LINKEDIN
Вече е създадена рамка за анализ на „потенциала и рисковете“
Електронната справка е разработена от отдел „Одит и контрол“
Най-силно засегнати според него са банките, обработващи огромни обеми данни – както и предприятията