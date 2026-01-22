iPhone 18 Pro излиза тази година с тези 12 нови функции

Какви са слуховете, които се въртят около новия модел?

Въпреки че се очаква iPhone 18 Pro и iPhone 18 Pro Max да бъдат пуснати на пазара едва след осем месеца, вече има много слухове за устройствата. Според MacRumors има 12 нови функции, които може да очакваме за модители iPhone 18 Pro, към януари 2026 г.:

Очаква се същият цялостен дизайн, с размери на дисплеите 6,3 и 6,9 инча , както и „плато“, в което са разположени три задни камери. Face ID под екрана (според слухове от множество източници ) Предна камера в горния ляв ъгъл на екрана Променлива бленда за поне една задна камера Чипът A20 Pro е произведен с 2nm процес на TSMC и нова технология за опаковане Опростен бутон за управление на камерата без жестове с пръст Промени в дизайна на задния керамичен щит за зареждане с MagSafe, потенциално включващи по-матирано стъкло Модем C1X или C2, проектиран от Apple, за 5G/LTE клетъчна свързаност Чип N1, проектиран от Apple, или по-нов за Wi-Fi 7, Bluetooth 6 и Thread Сърфиране в интернет през сателит Нови цветови опции, които се разглеждат: бордо, кафяво и лилаво iPhone 18 Pro Max може да е малко по-дебел от iPhone 17 Pro Max, вероятно за да побере по-голяма батерия.

Apple вероятно ще пусне моделите iPhone 18 Pro през септември.

Ще струва ли повече?

Снимка: iStock

В момента стандартният iPhone 17 Pro с 256GB памет струва 1099 долара , но iPhone 18 Pro може да струва повече от това. Анализаторите предупреждават за възможно покачване на цените на тазгодишните iPhone-и, както и на всички други компютърни продукти, поради увеличението на цените на RAM паметта в световен мащаб, както и за възможността новият чипсет на Apple да струва повече за производство.

Други източници обаче предполагат, че увеличение на цената може да се случи само при модели с по-голям капацитет за съхранение , така че Apple може да запази входната цена същата като миналата година, като същевременно компенсира част от увеличените си производствени разходи.

