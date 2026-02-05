2025 е годината, в която смартфоните отново станаха забавни

Годината, в която „шантавият“ дизайн се завърна

Ако има нещо сигурно за 2025 г. в света на смартфоните, то е, че тя беше всичко друго, но не и скучна. Докато iPhone и Pixel продължават да изглеждат сравнително консервативно, останалата част от индустрията реши да рискува – с по-тънки корпуси, прозрачни панели, сгъваеми конструкции и смели материали. И това се оказа добра новина за потребителите, пишат от Wired.

След години на обвинения в застой и еднообразие, смартфоните отново започнаха да показват характер.

Завръщането на „шантавия“ дизайн

Началото беше поставено от британската компания Nothing със серията Nothing Phone (3a). С прозрачния си гръб, електриково синия цвят, червения акцент и характерните Glyph светлини, моделът се открои рязко от всичко останало на пазара. Светодиодите може и да не са жизненоважни, но върнаха усещането за игривост, което е нещо, което липсваше от години.

Подобна дързост напомни за експерименталните модели от миналото като LG Wing, Nokia 9 PureView или модулните Moto Mods – телефони, които не винаги бяха комерсиален хит, но поне опитваха нещо различно.

Достъпни, но различни

Снимка: Nothing Phone

Nothing продължи линията си и с CMF Phone 2 Pro. Това е смартфон под 300 долара, който не изглежда и не се усеща като бюджетен. Задният панел може да се развива и сменя, а към корпуса могат да се добавят аксесоари като връзка за носене.

Подобна философия следва и Fairphone (Gen. 6) – модел, ориентиран към устойчивостта, който съчетава модулен дизайн с перфектна оценка за ремонтопригодност 10/10 от iFixit.

Сгъваемите телефони пораснаха

Снимка: Motorola

Motorola затвърди позициите си при сгъваемите устройства със серията Razr 2025. Тук изборът на материали е ключов: микрофибър Alcantara, веганска кожа, Gorilla Glass, дори сертифицирано дърво. Още по-важното – компанията остава сред малкото, които предлагат сгъваем телефон под 700 долара.

И ако издръжливостта все още притеснява някои потребители, 2025 г. донесе сериозен напредък. Подсилени с титан панти, IP68 защита и обещания за стотици хиляди сгъвания превърнаха сгъваемите модели от екзотика в реалистичен избор за всекидневна употреба.

Тънко, леко… но с компромиси

Ултратънките телефони също бяха сред тенденциите на годината. Samsung Galaxy S25 Edge и iPhone Air показаха колко приятно може да бъде да държиш лек и елегантен смартфон. Цената за това обаче често е по-слабият живот на батерията или ограничените камери – компромиси, които не всички са готови да направят.

Батериите най-сетне настигат дизайна

Истинският пробив през 2025 г. дойде със силициево-въглеродните батерии. Производители като Honor и OnePlus вече ги използват, а резултатът е впечатляващ: батерии над 7000 mAh в корпуси, по-тънки от някои флагмани на Apple. Това означава два дни работа с едно зареждане – без тухлено тегло в джоба.

Малки детайли, голямо значение

Google не промени драстично дизайна на Pixel 10, но добави една от най-желаните хардуерни функции за Android – Qi2 магнити. Това най-накрая доближава екосистемата на Android до удобството на MagSafe и отваря вратата за универсални магнитни аксесоари между iPhone и Android.

Поглед напред

И всичко това е без да броим моделите, които още не се продават в САЩ – като Xiaomi 15 Ultra с 1-инчов сензор или Xiaomi 17 Pro с втори дисплей на гърба. Странни? Да. Забавни? Определено.

2026 г. обещава още повече експерименти, включително Samsung Galaxy Z TriFold – сгъваем телефон, който се превръща в мини таблет. Остава само един въпрос: след като носим тези устройства навсякъде и ги гледаме по цял ден, защо да се задоволяваме със скучни и безлични дизайни?

