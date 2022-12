Mercedes пусна футористично чудовище от планетата на Avatar (ВИДЕО)

Бъдещето на автомобилите - изключително уверени и без вредни емисии

Още от името на новия концептуален автомобил на Mercedes-Benz става ясно, че сътрудничеството с екипа на AVATAR е отвел компанията до ново футуристично ниво. Този концептуален автомобил с името VISION AVTR въплъщава визията на дизайнеритe и инженерите на компанията за това как ще изглежда мобилността в далечното бъдеще.

Изключително уверени – и без вредни емисии.

Това „хромирано яйце“ с неоново осветление беше представено за първи път на CES 2020 като част от франчайза на Avatar, който оттогава беше показан на няколко автомобилни изложения и събития. Почти три години по-късно, Mercedes се събра с продуцентите на филма, за да покажат отново колата, този път като част от промоцията на новия филм.

Проектът стартира за първи път през 2018 г., около година след началото на снимките на продукцията The Way of Water. Автомобилните дизайнери на Mercedes работят с дизайнерите на продукцията, за да създадат създанията, средата, декорите и ефектите на планетата Пандора, като за тази цеел и двата екипа посещават студиата си в Германия и Калифорния.

Дизайнът на Vision AVTR е вдъхновен от природата на Пандора, планетата, на която се развива действието във филма, която според компанията се свързва идеално с дизайнерския език на Mercedes-Benz.

„Каквото и да правим, ще бъде красиво“, казва Вагенер.

Цялостно колата е вдъхновена от невероятните летящи същества, наречени банши. Светлините в извънземните колела отразяват дървесните духове от свещеното дърво на Пандора. Тридесет и трите индивидуално контролирани клапи отзад се движат органично, докато AVTR задвижва своите „хриле“ или настръхнали „крила“.

Докато повечето концептуални автомобили обикновено се управляват дистанционно и се захранват от малки електрически двигатели Vision AVTR е направен като нормална кола. AVTR очевидно е ръчно изработен и много крехък.