Който има тези стари мобилни телефони, може да спечели хиляди евро

Колекционерите не жалят нито стотинка, за да се доберат до тях.

Когато първите мобилни телефони се появиха преди около двадесет години, те бяха истинско технологично чудо. Тези най-първи модели устройства, както и конзоли и други джаджи в повечето домакинства стоят забравени на тавана или в чекмедже и събират прах.

Въпреки че на много от нас те често пречат, докато търсим нещо друго, все още не ги изхвърляме от кошчето по носталгична причина, известна само на нас.

Те струват хиляди евро

Тази носталгична привързаност към остарелите модели телефони обаче би могла да се отплати щедро на тези, които все още ги имат. А именно, както пише британското издание Gumtree, чрез продажба на ретро техника от деветдесетте и началото на 2000-те години е възможно да се спечелят стотици и дори хиляди евро, пише Kurir.

Търсенето е неочаквано високо, а пазарът на колекционерите е все по-оживен, особено когато става въпрос за легендарни модели като Nokia 3310, Motorola Razr, устройства BlackBerry или първите телефони iPhone.

Въпреки че днешните смартфони имат несравнимо повече възможности, по-старите модели вече са ценни именно защото са рядкост и символизират началото на дигиталната ера. Колекционерите не ги купуват заради функционалността - а заради историята, дизайна и носталгията.

Бен Ууд, основател и куратор на Британския музей на мобилните телефони, обяснява феномена: „Хората рядко купуват стари телефони, за да ги използват – в много случаи те така или иначе вече не биха работили. По-старите мобилни мрежи от първо, второ и трето поколение са били затворени или се премахват постепенно. Вярвам, че в повечето случаи това е комбинация от носталгия и надежда на колекционерите, че мобилните телефони ще се увеличат по стойност, докато остаряват и стават по-редки.“, казва Ууд.

Според Daily Mail, Ууд съветва всеки, който има стар мобилен телефон у дома, просто да провери стойността му в eBay.

Първо проверка на стойността

„Има оживен пазар за винтидж мобилни телефони и можете бързо да намерите изгодна цена за почти всеки модел“, казва той.

„Въпреки че в повечето случаи вероятно ще останете разочаровани, цените на онлайн търговете се покачват през последните няколко години, тъй като хората се интересуват все повече от колекциониране на стари технологии.“

Цените на отделни устройства могат да достигнат суми, които никой не е очаквал. Оригинален Apple iPhone от 2007 г., в отлично състояние, може да се продаде за 10 000 паунда (около 11 500 евро), докато луксозните модели Vertu Signature често надхвърлят няколко хиляди. Стойността на такива устройства се увеличава допълнително, ако са в оригиналната опаковка, с невредим калъф и пълна документация.

BlackBerry също не е забравен. Въпреки че вече не се произвеждат, тези устройства са се превърнали в символ на една епоха - тази преди смартфоните. Класическите модели днес се продават за около 30 паунда, докато лимитираните издания като BlackBerry Porsche Design могат да достигнат до 1500 паунда (около 1700 евро). Именно тези специални версии са се превърнали в търсени колекционерски предмети и интересът продължава да расте.

В света на носталгията и дигиталната история всичко, което някога е било „остаряло“, сега е „винтидж“. Хората са готови да платят изненадващо високи суми, за да си спомнят дните, когато мобилният телефон се е носил на колан, а бутоните са щракали под пръстите.

И докато тогава телефоните са се използвали изключително за разговори и SMS съобщения, днес те са доказателство за това колко бързо се променят технологиите - и колко памети могат да се поберат в едно старо устройство с T9 клавиатура. Така че, преди следващия път да помислите да изхвърлите старата си Nokia или Sony Ericsson, може би е разумно поне да проверите eBay. Може би държите в чекмеджето си предмет, който струва повече, отколкото си мислите.

Последвайте businessnovinite.bg в INSTAGRAM

Последвайте businessnovinite.bg във FACEBOOK

Последвайте businessnovinite.bg в LINKEDIN