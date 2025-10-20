iPhone 17 отчита с 14% по-добри продажби от предходните си модели

Базовата версия на iPhone 17 е отбелязала почти двойно увеличение на продажбите в Китай

Смартфоните от новата серия iPhone 17 на американската технологична компания Apple показват по-силни начални продажби в Китай и Съединените щати, в сравнение с предишната серия iPhone 16. Това сочат данни от анализаторската фирма Counterpoint Research, предава БТА.

Продажбите на новите устройства са били с 14% по-високи в рамките на първите десет дни след премиерата им, спрямо аналогичния период за серията iPhone 16, на двата най-големи пазара на Apple.

Базовата версия на iPhone 17 е отбелязала почти двойно увеличение на продажбите в Китай в сравнение със същия модел от предишната серия за същия период. А общо на двата пазара – китайския и американския – увеличението при този модел достига 31%.

„iPhone 17 в своята базова конфигурация се оказва много привлекателен за потребителите, като предлага отлично съотношение между цена и възможности“, коментира Мънмън Чжан, старши анализатор в Counterpoint Research, цитират от Reuters. По думите му, устройството включва по-мощен чипсет, усъвършенстван дисплей, по-голямо начално пространство за съхранение и по-качествена предна камера – като всички тези подобрения идват на същата цена, както и при миналогодишния iPhone 16.

Американската компания официално представи новата серия през септември, като новите модели бяха пуснати в продажба едновременно на ключовите международни пазари, включително Китай.

