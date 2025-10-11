5 телефона с най-добрите високоговорители през 2025 г.

Високоговорителите на смартфоните през 2025 г. изумяват с мощ и качество

До неотдавна високоговорителите на смартфоните се считаха за нещо второстепенно — просто допълнение към основните функции на устройството. Но през 2025 г. те вече са съвсем различна история. Днешните телефони предлагат мощен, пространствено точен звук и изненадващо дълбок бас, идващ от миниатюрни говорители, които звучат като компактни Bluetooth системи.

Независимо дали гледате Netflix в леглото или слушате музика в кухнята, пет водещи модела определят новите стандарти за мобилен звук:

Samsung Galaxy S25 Ultra, Honor Magic 7 Pro, iPhone 17 Pro Max, Google Pixel 10 Pro XL и Sony Xperia 1 VII.

Ето какво отличава всеки от тях:

Samsung Galaxy S25 Ultra

Samsung е оптимизирала решетката на високоговорителите и вътрешните камери на драйверите, постигайки един от най-шумните телефони на 2025 г. – близо 93 dB. Стерео системата използва горен високоговорител в слушалката и долен, насочен надолу, подкрепени от Dolby Atmos за по-широко и реалистично звуково пространство.

Резултатът е богат среден диапазон, ясни високи честоти и контролиран бас, без изкривяване дори при максимална сила на звука. Galaxy S25 Ultra предлага балансирано звучене за музика, филми, игри и разговори – един от най-добре звучащите модели на Samsung досега.

Honor Magic 7 Pro

Honor поставя акцент върху акустичния дизайн. Двата симетрични стерео високоговорителя работят с резонансна камера, която усилва ниските честоти и използва задната част на корпуса като басов резонатор.

Благодарение на DTS:X Ultra, звукът има отчетлива пространствена ориентация – идеален за игри и филми. Magic 7 Pro впечатлява с мощен бас, ясни вокали и липса на изкривяване, дори при максимален обем. Мнозина го определят като най-енергично звучащия смартфон на годината.

iPhone 17 Pro Max

Apple продължава да усъвършенства звука с перфектно стерео равновесие между горен и долен високоговорител. Поддръжката на Spatial Audio и Dolby Atmos осигурява реалистично звуково поле и изключително детайлно разделяне на инструментите.

Вокалите звучат ясно и естествено, високите честоти са кристални, а басът – мек, но отчетлив. Без изкривяване дори при висока сила на звука, iPhone 17 Pro Max е отличен избор за подкасти, видео разговори и стрийминг.

Google Pixel 10 Pro XL

Google най-сетне изравнява качеството на звука със своите конкуренти. Новата система на Pixel 10 Pro XL предлага по-добър баланс между високоговорителите и по-широко стерео пространство.

Звукът е чист, неутрален и без резки тонове, с минимално изкривяване дори при висока сила. Макар да не достига басовата мощ на Galaxy или Honor, Pixel се отличава с естествено звучене, идеално за подкасти, гласови записи и видео съдържание.

Sony Xperia 1 VII

Sony остава верен лидер в мобилното аудио. Xperia 1 VII предлага истински предни стерео високоговорители, които излъчват звук директно към слушателя. С поддръжка на Dolby Atmos и собствените аудио технологии на Sony, устройството предоставя богато звуково поле и прецизно разделяне на инструментите.

Телефонът запълва стаята със звук без загуба на качество, а наличието на 3,5 мм жак продължава да радва почитателите на кабелните слушалки.

