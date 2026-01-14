Кой телефон Samsung Galaxy e най-добре да купите?

Гамата Galaxy на Samsung обхваща целия свят на смартфоните

Светът на смартфоните е прост - или си с iPhone, или си в лагера на „ама на Android можеш да правиш повече неща“. В САЩ тази вечна дискусия най-често се свежда до две имена – Apple и Samsung Galaxy. Apple държи всичко под контрол със своя iOS, а Samsung… Samsung се хвърля смело в дивия запад на Android, където конкуренцията дебне зад всеки ъгъл, а всеки модел трябва да доказва, че заслужава мястото си в джоба ви.

И така, ако сте фенове на Samsung и Android от Wired подреждат най-добрите модели на корейския гигант:

Най-добрите телефони на Samsung

Снимка: Samsung

Със сигурност можем да кажем, че първата серия, към която трябва да се обърнете, ако обмисляте покупка на Samsung е серията Galaxy S25. Това е флагманската линия на компанията за 2025 г. т.е. най-премиум и водещ продуктов набор, който демонстрира най-добрите технологии.

Galaxy S25 е най-малкият от серията с 6,2-инчов екран, а след това е Galaxy S25+ с 6,7 инча - изборът между тях до голяма степен зависи от това дали искате малък, джобен телефон или голям дисплей. Има малки разлики в някои спецификации , като например как S25+ се предлага с 256 GB място за съхранение, а по-големият размер означава по-мощна батерия, но те са по-сходни от всякога.

Получавате всяка висококачествена функция, за която можете да се сетите, от UFS 4.0 скорости на съхранение до брилянтно ярки AMOLED дисплеи с висока честота на опресняване от 120 Hz , която се намалява до 1 Hz, за да бъде по-енергийно ефективна. Батериите обикновено издържат цял ​​ден при средна употреба с оставащи около 30 до 40%, а има и отлична система с тройна камера с 3X оптично увеличение, ултраширокоъгълен обектив в допълнение към основната камера и мощна селфи камера.

Телефоните предлагат отлични видеозаписи още от първото включване, което ги прави подходящи за начинаещи TikTok потребители. Най-голямото подобрение е в производителността – чипсетът Snapdragon 8 Elite и подобреното охлаждане позволяват плавна работа дори при тежки игри като Genshin Impact, без бързо загряване. Дизайнът не впечатлява, но има интересни цветове, ексклузивни за Samsung.com.

Samsung залага и на Galaxy AI функции, включително Gemini като гласов асистент по подразбиране. Той се интегрира с приложения на Samsung и Google и може да изпълнява задачи като търсене на спортни събития и добавянето им в календара. Някои AI функции са полезни, но други, като Now Brief, не носят реална стойност.

Най-добър ъпгрейд

Снимка: Samsung

Търсите най-добрият модел на Samsung? То Galaxy S25 Ultra е за вас. Този модел не се усеща толкова „ултра“ като предшествениците си, но споделя много много спецификации и функции със стандартната серия Galaxy S25 – дори дизайнът е унифициран. Въплеки това този модел има по-издръжливо предно стъкло и е по-малко податлив на счупвания.

S25 Ultra е най-големият модел от серията и разполага с най-голямата батерия, която спокойно издържа до сутринта на втория ден. Една от ключовите му екстри е вграденият стилус – можете да го извадите от долната част на телефона и веднага да си водите бележки или да рисувате, например по време на дълги Zoom разговори. За съжаление, Samsung е премахнала възможността стилусът да се използва като Bluetooth дистанционно за камерата.

Камерите са основният акцент на този модел. Основната камера е 200-мегапикселова и улавя изключително много детайли. Към нея са добавени два телеобектива, както и нова, подобрена 50-мегапикселова ултраширокоъгълна камера. При 3× и 5× увеличение качеството на снимките е отлично, макар че при слаба светлина леко се влошава. (Липсва ми 10-кратното оптично увеличение от Galaxy S23 Ultra.) Ултраширокоъгълната камера също се справя много добре при ниска осветеност и дори дава по-рязки снимки от Google Pixel 9 Pro и iPhone 16 Pro Max.

Все пак, това че Galaxy S25 Ultra е най-добрият телефон на Samsung, не означава, че е най-подходящият за всеки. Ако не използвате стилус и рядко разчитате на голямо оптично увеличение, трудно може да се оправдае високата му цена. Освен това, Galaxy S26 Ultra се очаква съвсем скоро.

Най-добрият бюджетен телефон на Samsung

Снимка: Samsung

Samsung произвежда солидни бюджетни телефони, но не и най-добрите. За такива модели е по-добре да се обърнете към марки като Pixel 9a, Nothing Phone (3a) или Moto G Stylus. Но ако искате да се придържате към Samsung, Galaxy A26 е най-добрият в момента.

Не е лъскав, лъскавият черен дизайн е матов и привлича много петна и прах, но има много от функциите, които искате за не много пари.

Производителността тук е отлична. Exynos 1380 осигурява предимно плавно изживяване, с малко засичане, а 6,7-инчовият екран с честота 120 Hz помага нещата да се усещат плавно. Екранът е достатъчно ярък за четене в слънчеви дни, въпреки че цветовете се избледняват при максимална яркост. Това е един от последните малко телефони на Samsung със слот за microSD карта, ако това е важно за вас, така че можете да разширите паметта (до 2 TB) в допълнение към базовите 128 GB. Батерията лесно издържа цял ден при средна употреба, а най-хубавото е, че Samsung ще предоставя шест години актуализации, операционна система и корекции за сигурност, което е несравнимо на тази цена.

Телефон от среден клас

Снимка: Samsung

Galaxy S25 FE е най-достъпният модел в серията Galaxy S25. Samsung е използвал основата на стандартния Galaxy S25, но е премахнал някои екстри, за да намали цената. В сравнение с Galaxy S24 FE няма големи промени – това е по-скоро леко подобрение, а не изцяло нов модел.

Камерите са много добри за този ценови клас. 3-кратното оптично увеличение е особено впечатляващо, а дори 10-кратното цифрово увеличение дава прилични резултати. При слаба светлина обаче телефонът се затруднява, особено ако снимате движещи се обекти. Автофокусът понякога не уцелва от първия път, така че може да се наложи да направите няколко снимки, но крайният резултат все пак е добър.

Телефонът поддържа безжично зареждане Qi2 Ready, но няма вградени магнити. Ако искате да използвате Qi2 зарядни, ще ви трябва магнитен калъф. Голям плюс са седемте години софтуерни актуализации, което е отлична стойност за този клас.

В обобщение, ако търсите телефон Samsung, но не искате да плащате флагманска цена, Galaxy S25 FE е много добър избор.

