Защо поверителността е по-малко от всякога, въпреки контрола върху личните данни?

Според експерти, младите хора никога реално не са имали пълна онлайн поверителност

"През 2026 г. онлайн поверителността често се възприема като лукс, а не като право" - това казва Томас Бънтинг, анализатор в британския мозъчен тръст Nesta. Той описва потенциално дистопично бъдеще, в което умните устройства вкъщи биха могли да споделят информация за нашите навици със застрахователи или други компании. Това не е неизбежно, но за мнозина изглежда тревожно.

Бънтинг посочва, че младите хора никога реално не са имали пълна онлайн поверителност. Вместо това те са научени да приемат използването на данните им като валута в замяна на услуги като социалните медии. Това включва разбиране и управление на настройките за поверителност, но не и очакване за пълна конфиденциалност.

Проф. Алън Удуърд от Университета в Съри предупреждава, че онлайн поверителността е въпрос на власт над личния живот. Според него защитата на личните данни е свързана с свобода на мисълта, експериментиране и личностно развитие без постоянно наблюдение. Когато хората смятат, че са постоянно следени, те се самоцензурират, което засяга и свободата на словото.

Въпреки наличието на стотици инструменти за защита на данните – от криптирани приложения и VPN мрежи до блокери на проследяване и мениджъри на пароли – статистиката показва, че онлайн нарушенията остават масови. През 2024 г. над 1,35 милиарда души са били засегнати от компрометирани данни, което е около един на всеки осем на планетата.

Парадоксът на поверителността се проявява и в поведението на потребителите: макар 89% да заявяват, че се интересуват от личните си данни, само 38% предприемат реални действия за защита. Дори правилата и настройките за „бисквитки“ често се възприемат като досадна формалност, вместо като ефективна защита на личния живот.

Според д-р Кариса Велиз, автор на „Privacy is Power“, е нужен многостранен подход: регулаторите, технологичните компании и самите потребители трябва да предприемат мерки за по-голяма защита на данните. Това включва избор на платформи, които събират по-малко информация, както и култура на осъзнато използване на наличните технологии за поверителност.

