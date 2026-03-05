×

Технологии Защо поверителността е по-малко от всякога, въпреки контрола върху личните данни?

bTV Бизнес екип

Според експерти, младите хора никога реално не са имали пълна онлайн поверителност

"През 2026 г. онлайн поверителността често се възприема като лукс, а не като право" -  това казва Томас Бънтинг, анализатор в британския мозъчен тръст Nesta. Той описва потенциално дистопично бъдеще, в което умните устройства вкъщи биха могли да споделят информация за нашите навици със застрахователи или други компании. Това не е неизбежно, но за мнозина изглежда тревожно.

Бънтинг посочва, че младите хора никога реално не са имали пълна онлайн поверителност. Вместо това те са научени да приемат използването на данните им като валута в замяна на услуги като социалните медии. Това включва разбиране и управление на настройките за поверителност, но не и очакване за пълна конфиденциалност.

Снимка: Getty Images

Проф. Алън Удуърд от Университета в Съри предупреждава, че онлайн поверителността е въпрос на власт над личния живот. Според него защитата на личните данни е свързана с свобода на мисълта, експериментиране и личностно развитие без постоянно наблюдение. Когато хората смятат, че са постоянно следени, те се самоцензурират, което засяга и свободата на словото.

Въпреки наличието на стотици инструменти за защита на данните – от криптирани приложения и VPN мрежи до блокери на проследяване и мениджъри на пароли – статистиката показва, че онлайн нарушенията остават масови. През 2024 г. над 1,35 милиарда души са били засегнати от компрометирани данни, което е около един на всеки осем на планетата.

Ново проучване разкрива кои са най-корумпираните държави в света

Парадоксът на поверителността се проявява и в поведението на потребителите: макар 89% да заявяват, че се интересуват от личните си данни, само 38% предприемат реални действия за защита. Дори правилата и настройките за „бисквитки“ често се възприемат като досадна формалност, вместо като ефективна защита на личния живот.

Според д-р Кариса Велиз, автор на „Privacy is Power“, е нужен многостранен подход: регулаторите, технологичните компании и самите потребители трябва да предприемат мерки за по-голяма защита на данните. Това включва избор на платформи, които събират по-малко информация, както и култура на осъзнато използване на наличните технологии за поверителност.

