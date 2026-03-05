Пенсионер натрупа дълг от 180 000 евро заради кражба на самоличност

Заради измамата блокират част от пенсията му

Това, което за повечето шофьори е просто неприятност – глоба за неправилно паркиране или превишена скорост – се превърнало в истински кошмар за един пенсионер от Франция, пише Biznis Kurir. Мъжът се оказал с дълг от близо 180 000 евро, след като на негово име били регистрирани хиляди автомобили.

Хакнат имейл

Историята започва през 2019 г., когато имейл акаунтът на Кристиан Дере, жител на малкото градче Étainhus в Нормандия, бил хакнат. В стари служебни съобщения се намирало копие на личната му карта, което той по-рано бил изпращал като прикачен файл.

Измамници се сдобили с документа и започнали да използват самоличността му за различни измами – от регистрация на автомобили до прехвърляне на данъчни задължения.

Фалшива фирма и хиляди регистрации

Най-сериозният проблем се появил през ноември 2024 г., когато на името на пенсионера била създадена фалшива компания с името CJM-Automobile.

Чрез тази фирма, по думите на Дере, за кратко време били регистрирани около 3 000 автомобила. Всеки път, когато някой от шофьорите извършвал нарушение – например превишавал скоростта или паркирал неправилно – глобите били изпращани на адреса на пенсионера.

В един момент той получавал между 25 и 40 глоби на ден, а натрупаната сума бързо достигнала 180 000 евро.

Блокирана пенсия

Френските данъчни власти започнали процедура по принудително събиране на дълга. По думите на Дере от сметките му са били блокирани 2950 евро, а част от пенсията му била замразена.

Пенсионерът твърди, че средства се теглят от банковата му сметка без предварително уведомление, а на всяка институция отново и отново трябва да обяснява, че не е извършил нарушенията.

Дере вече е подал жалба и е започнал съдебната битка, защото, както казва, не иска един ден този дълг да остане на децата му.

Подобни измами има и в Германия

Подобен модел на измама – кражба на самоличност, създаване на фалшива фирма и масова регистрация на автомобили – е регистриран и в Германия.

Според проучване на компанията YouGov всеки десети интернет потребител в страната е бил жертва на кражба на самоличност. Експертите смятат, че реалният брой вероятно е по-голям, тъй като много хора разбират за измамата едва когато започнат да получават известия за дългове, глоби или съдебни писма.

Съвети от експерти

Специалистите по киберсигурност предупреждават, че копия на лични документи не бива да се изпращат по незащитена електронна поща.

Те препоръчват също редовна проверка на банковите сметки и кредитната история, както и бърза реакция при съмнение за злоупотреба със самоличност. Защото, както показва този случай, след като измамници се сдобият с лични данни, последствията за жертвата може да се усещат с години.