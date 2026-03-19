Кои страни в Европа използват най-много изкуствен интелект и защо?

Всеки трети норвежец използва ИИ за работа, къде е България

Изкуственият интелект се вгражда в ежедневието от образованието до работното място. И все пак, докато много хора използват генеративни инструменти с изкуствен интелект, много по-малко ги прилагат професионално. През 2025 г. 15% от хората на възраст между 16 и 74 години са използвали изкуствен интелект за работа, според Евростат. Но тази водеща цифра прикрива съществени разлики между държавите.

В 33 европейски държави използването на изкуствен интелект на работното място варира от едва 1,3% в Унгария до 35,4% в Норвегия, като Швейцария е близо зад нея с 34,4%.

„По-високият дял на Норвегия е напълно в съответствие със силен дигитален публичен сектор, високо обществено доверие, силни умения и зрели работодателски практики“, каза проф. Александра Пшегалинска от Университета Козмински пред Euronews Business.

Други страни с висок прием включват Малта (29,6%), Дания (27,2%), Нидерландия (26,6%), Естония (25,1%) и Финландия (25,1%).

В другия край на скалата, по-малко от един на всеки десет души използва ИИ на работното място в страни, включително Румъния, Турция, Сърбия и Италия. В България едва 8% от хората използват AI за работа.

„Ключовият момент е, че приемането не е просто въпрос на ентусиазъм: то следва инвестиции в умения и работни процеси, плюс управление, изграждащо доверие, което превръща експериментирането в легитимна, рутинна практика“, каза Пшегалинска.

Северните и Западните европейски страни водят по отношение на приемането, докато Южна Европа показва смесена картина. Източна и Югоизточна Европа като цяло изостават.

Сред най-големите икономики в ЕС, Франция отчита най-високото използване на работното място с 18,4%, следвана от Испания (17,9%). Германия е малко над средното за ЕС с 15,8%, докато Италия е значително по-ниска с 8%. Няколко по-малки икономики – включително Люксембург, Кипър, Австрия, Швеция и Белгия – също отчитат относително високо използване, с нива между 20% и 25%. Важно е да се отбележи, че цифрите отразяват отделните лица, използващи ИИ на работното място, а не дела на компаниите, които внедряват технологията.

Разглеждайки използването на ИИ като цяло и за работа, има значителна разлика. Общото използване на ИИ в ЕС е 32,7%, докато използването за работа е 15,1%. Това означава, че по-малко от половината от потребителите на ИИ, около 46%, го прилагат за работа.

В Швейцария, Малта, Норвегия и Нидерландия повечето потребители на ИИ го използват и на работното място. За разлика от тях, страни като Унгария, Румъния и Сърбия имат много по-ниски нива на използване на ИИ на работното място сред потребителите. Пшегалинска каза, че тези разлики се свеждат до комбинация от „възможности“ и „разрешения“.

Способностите включват дигитални умения, дела на работните места, базирани на знания, и дигитална инфраструктура, като например широколентов интернет и достъп до облак.

„Разликите в данните могат да се обяснят с различния състав на националните икономики, като някои страни имат повече индустрии и сектори, където генеративният изкуствен интелект може да бъде внедрен по-лесно, като например работа със знания и медии, ИКТ, научноизследователска и развойна дейност“, каза проф. Валерио Де Стефано от Йоркския университет в Торонто пред Euronews Business.

Той добави, че някои работници може да подценяват колко много вече разчитат на изкуствения интелект, тъй като много често използвани инструменти се захранват от него.

Данните са събрани през 2025 г., преди по-скорошното разпространение на агенти с изкуствен интелект в икономиката, което предполага, че темповете на внедряване биха могли да се увеличат още повече в близко бъдеще.

