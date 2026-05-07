Какво знаем за новите министри на финансите, земеделието и енергетиката

Румен Радев връчи папка с изпълнен мандат за съставяне на ново редовно правителство
Преди броени минути лидерът на „Прогресивна България“ Румен Радев връчи папка с изпълнен мандат за съставяне на ново редовно правителство на президента Илияна Йотова. Правителството ще има четирима вицепремиери и 18 министри. Какво знаем за министрите на финансите,, енергетиката и земеделието.
Министър на финансите ще е Гълъб Донев. То е познат на българската общност. Министър-председател е в стотното правителство на страната ни – четвърти служебен кабинет (първи в рамките на втория му мандат), назначен от Румен Радев. Преди това той заема постовете на министър на труда и социалната политика в служебното правителство на Огнян Герджиков до 4 май 2017 г., заместник министър-председател и министър на труда и социалната политика в първото и второто служебни правителства на Стефан Янев, секретар по социални политики и здравеопазване и по демография и социални политики на президента Румен Радев (9 май 2017 г. – 12 май 2021 г.; 22 януари – 2 август 2022 г.).
За министър на земеделието е посочен Пламен Абровски. Той е юрист и експерт по европейско законодателство. Роден е на 2 септември 1979 г. Завършил е езиковата гимназия "Йоан Екзарх" във Враца, а висшето си образование получава в ЮЗУ "Неофит Рилски" – Благоевград. Има 5-годишен опит в Представителството на България в Брюксел и отлично познава процесите на работа и на взимане на решения в европейските институции.
Работил е в Института за агростратегии и иновации. През 2020 г. Пламен Абровски е главен секретар и член на УС на Националния съюз на земеделските кооперации в България /НСЗКБ/, създаден през 1991 г. По това време е и експерт по селскостопанска политика на ПП "Има такъв народ".
Ива Петрова поема енергетиката. В периода 2000-2009 г. Ива Петрова е работила в Министерството на енергетиката, където през 2008 г. достига длъжността директор "Енергийни пазари и преструктуриране". Отговаряла е за управление и мониторинг на енергийни проекти, финансирани по силата на двустранни и многостранни програми, както и за дейности в областта на създаването на ефективно функциониращи енергийни пазари и други. След това - от февруари 2009 г. до края на юни 2010 г., е директор "Проекти и инвестиции" в Българския енергиен холдинг. Петрова е работила също като независим оценител на проектни предложения.
Тя е и хоноруван асистент в Стопанския факултет на СУ "Климент Охридски". Получава висшето си образование с магистърска специалност "Стопанско управление" в Софийския университет. Завършила и University of Birmingham, Великобритания. Притежава редица специализации в Япония, Белгия, Великобритания. Била е съдружник в ЗБи Адвайзъри ООД – дружество, специализирано в управленско консултиране в енергетиката.