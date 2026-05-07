От 1 юли всички автомобили трябва да имат система, която повечето шофьори мразят

Ето какви промени предстоят

От 1 юли тази година закупуването на нов автомобил в Европейския съюз носи две важни новини, които би трябвало да спасят човешки живот, но и да предотвратят регистрацията на автомобил, който не отговаря на изискванията. Първата новост е, че всички нови автомобили трябва да имат инсталирана специална, усъвършенствана стоп светлина, без която вече няма да е възможно да се получи сертифициране на автомобила.

Става въпрос за т. нар. „Сигнал за необходимо спиране“, тоест система, която се активира автоматично при рязко спиране със скорост над 50 км/ч, а целта ѝ е ясно и своевременно да предупреждава шофьорите отзад, че е имало внезапно забавяне. Целта на тази система е да намали броя на сблъсъците с автомобили отзад.

Технологията работи напълно автоматично, сензорите измерват колко бързо и силно спирате и веднага определят дали аварийният сигнал трябва да се активира. Шофьорите не е нужно да правят нищо. Важно е да се отбележи, че новото задължение се отнася изключително за нови леки автомобили и лекотоварни превозни средства. Собствениците на съществуващи автомобили не е необходимо да инсталират или адаптират нищо впоследствие, пише Autoweek.

Нова система, която не харесват шофьорите

От 1 юли системата за предупреждение за разсейване на водача (ADDW) е задължителна за всички нови автомобили в Европа. Това е система, която следи позицията на главата и лицето на водача с камери и сензори. Ако позицията ви се отклонява твърде много от предпочитания от системата изглед напред, следва звуково и визуално предупреждение, пише Kurir.rs.

Системата ADDW трябва да бъде включена при стартиране на автомобила. Хубавото е, че може да се изключи, но проблемът е, че трябва да го правите всеки път, когато стартирате колата. Трябва да се отбележи, че изключването на системата често изисква лутане из менютата, тоест няколко докосвания с пръст по екрана.

Нямаме нищо против новите системи за безопасност, особено тези, които ще намалят броя на инцидентите (до 30 процента от инцидентите в Европа са причинени от разсейване), но проблемът е, че ADDW на практика създава допълнително разсейване за шофьорите.

А именно, опитът показва, че има големи разлики в работата на такива системи. Има системи, които наистина ви предупреждават само в случай на сериозно разсейване. Съществуват и множество системи, които се появяват натрапчиво на пръв поглед например на мултимедиен екран. Още по-лошо е, че някои системи „бипкат“, когато погледнете през рамо, което често правим именно за да избегнем инцидент.

Въпросът е кое е по-разсейващо: гледката към другата лента за движение или системата, която „крещи“ и създава допълнително разсейване? Какъвто и да е отговорът, от юли във всяка нова кола ще има „голям брат“, който ще се грижи да не откъсваме поглед от пътя.