Китай ще строи магистрала за 1,5 млрд. долара близо до България

bTV Бизнес екип

Строителството на 80-километровия скоростен път трябва да започне през юли

Китайска компания ще изгради скоростен път в Сърбия на стойност 1,5 милиарда долара, обявиха сръбските власти. Това е поредният мащабен инфраструктурен проект в региона, подкрепен от Пекин.

През последното десетилетие Сърбия, която е кандидат за членство в Европейския съюз, преживява бум на китайските инвестиции, като Китай вече е сред петте най-големи чуждестранни инвеститори в страната.

Въпреки стремежа си към членство в ЕС, Белград поддържа тесни отношения както с Пекин, така и с традиционния си съюзник Москва.

Китай продължава да инвестира милиарди долари на Балканите в опит да разшири икономическото си влияние в Централна Европа.

Брюксел нееднократно е изразявал притеснения относно липсата на прозрачност при много от проектите, ръководени от китайски компании, особено по отношение на екологичните изисквания и спазването на стандартите на ЕС.

Сръбският президент Александър Вучич обаче продължава да задълбочава отношенията с Китай, като неколкократно посети страната и прие китайския лидер Си Дзинпин в Белград през 2024 г.

По време на церемонията по подписването Вучич определи сделката като доказателство за „желязното приятелство“ между двете държави, предаде АФП.

Сръбският държавен глава заяви, че компанията „Шандун Хай-Спийд Груп“ ще изгради и предварително ще финансира проекта.

Строителството на 80-километровия скоростен път трябва да започне през юли и да приключи в рамките на три години, пише БГНЕС.

В бъдеще трасето ще стане част от по-голям пътен проект, който ще свързва столицата с други градове в централната част на Сърбия и трябва да бъде завършен до 2035 г.

По данни на сръбското министерство на финансите сред текущите китайски проекти в страната са метрото в Белград, голям пътен тунел в столицата и няколко моста.

