Робот построи къща с три спални за 24 часа, а цената е шокиращо ниска

Отпечата 3D стените на къща с площ от 200 квадратни метра само за 24 часа.

Последните постижения в строителната роботика направиха възможно построяването на къща с три спални само за 24 часа на значително по-ниска цена от традиционните методи. По-конкретно, в Австралия инженери от Crest Robotics и Earthbuilt Technology са разработили Charlotte, автономен робот, подобен на паяк, способен да отпечата на 3D принтер цяла къща от 200 квадратни метра само за 24 часа. Работейки с прецизността и скоростта на 100 човешки зидари, системата представлява значителен скок напред в автоматизираното строителство, пише N1.

„Шарлот“, роботът-паяк, разработен от Crest Robotics и Earthbuilt Technology , този шесткрак робот може да отпечата 3D стените на къща с площ от 200 квадратни метра само за 24 часа.

Шокиращо ниски разходи

Докато напълно завършена 3D-принтирана къща все още може да струва над 150 000 долара поради ръчната довършителна обработка, суровият структурен печат за някои модели струва от 4000 до 10 000 долара.

Тези роботи често използват екологично чисти композити, изработени от местен пясък, рециклирано стъкло и натрошени тухли, което елиминира нуждата от скъпи бетонови камиони и традиционни тухли. Роботи като Шарлот работят със скоростта на 100 зидари заедно и могат да работят денонощно без човешки надзор.

Глобално внедряване

В Тексас, най-големият 3D-принтиран комплекс в света предлага жилища с 3 спални, започващи от 450 000 долара, с всички модерни облицовки и авангардна архитектура.

В Индия компании като Cretebots предлагат къщи с 3 спални (3 BHK), изработени с 3D принтер, на приблизителна цена от 19 000 до 26 000 долара.

