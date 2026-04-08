Кои държави вече са забранили социалните мрежи за деца?

През последните години все повече държави обръщат внимание на влиянието на социалните мрежи върху децата и тийнейджърите. Причините са свързани с нарастващите нива на тревожност, проблеми със съня и зависимостта от екраните, както и с натиска от онлайн средата. В резултат на това редица правителства започват да въвеждат ограничения или да подготвят пълни забрани за достъп на непълнолетни до социални платформи.

Гърция е сред страните, които предприемат категорични мерки. Премиерът Кириакос Мицотакис обяви, че от 1 януари 2027 г. ще бъде забранен достъпът до социални мрежи за деца под 15 години. Според него продължителното стоене пред екраните не позволява на младите хора да си почиват психически и ги излага на постоянен натиск от сравнения и коментари онлайн. Освен това той призова Европейския съюз да въведе обща система с минимална възраст и задължителна верификация, предава Reuters.

Австралия вече направи решителна крачка, като стана първата държава в света, която въведе пълна забрана за социални мрежи за лица под 16 години. Законът, приет през ноември 2024 г., задължава големите технологични компании да ограничат достъпа на деца, като при неспазване са предвидени сериозни глоби. Мярката обхваща платформи като TikTok, Instagram, Facebook и YouTube.

В Европа редица държави също затягат контрола, макар и не винаги чрез пълни забрани. Във Великобритания действа закон за онлайн безопасност, който въвежда по-строги изисквания към платформите за защита на децата, без да определя конкретна възрастова граница. Франция изисква родителско съгласие за регистрация на деца под 15 години, макар че прилагането среща трудности. В Германия и Италия също са въведени правила, според които по-малките потребители могат да използват социални мрежи само с разрешение от родителите.

Дания и Норвегия обсъждат или подготвят по-строги мерки. Дания планира да забрани социалните мрежи за деца под 15 години, като ще позволи изключения с родителско съгласие за по-ниска възраст. В Норвегия се обсъжда повишаване на минималната възраст за съгласие до 15 години и въвеждане на съответни законодателни промени.

В Азия също се предприемат действия. Малайзия обяви, че ще въведе забрана за социални мрежи за лица под 16 години, а Китай вече прилага специален „режим за непълнолетни“, който ограничава времето и начина, по който децата използват дигитални устройства и приложения.

Съединените щати подхождат по различен начин – чрез регулации, свързани със защитата на личните данни. Законът забранява събирането на информация от деца под 13 години без съгласие на родителите, а в някои щати се обсъждат допълнителни ограничения, макар че те често срещат правни предизвикателства.

Все повече държави търсят начини да ограничат достъпа на деца до социалните мрежи или поне да го поставят под по-строг контрол. Въпреки различията в подходите, общата цел е една и съща – защита на психичното здраве и безопасността на младите хора в дигиталната среда.