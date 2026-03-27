1 USD
1.1539 BGN
Технологии Още една европейска страна забранява социалните мрежи за деца до 14 години

bTV Бизнес екип

Правителството планира да въведе нов задължителен учебен предмет

Австрия възнамерява да въведе забрана за използване на социални мрежи от деца под 14-годишна възраст, съгласно постигнато споразумение след продължителни преговори в управляващата коалиция, включваща левицата, десницата и либералите, съобщи правителството, цитирано от Франс прес.

По думите на вицеканцлера от Австрийската социалдемократическа партия Андреас Баблер, за родителите е почти невъзможно да контролират как децата им използват тези платформи, които според него са създадени така, че „съзнателно да ги правят зависими“. Това изявление беше направено по време на пресконференция, предава БТА. 

В допълнение правителството планира да въведе нов задължителен учебен предмет, озаглавен „Медии и демокрация“, който да стане част от образователната програма. Целта му е да помогне на учениците да разграничават достоверната информация от невярната и да разпознават опити за антидемократично влияние, според предложения проект.

По-скъпо висше образование: Предлагат ново увеличение на студентските такси

Междувременно редица държави от Европейския съюз, включително Франция, Испания и Дания, вече заявиха намерението си да въведат т.нар. цифрово пълнолетие за социалните медии. Това е концепция, която се обсъжда активно на ниво ЕС и предвижда определяне на законова възрастова граница, под която децата не могат да използват социални мрежи и дигитални услуги без съгласието на родителите си.

Освен тези страни, и други държави също разглеждат възможността да предприемат сходни мерки, като част от по-широките усилия за защита на децата в онлайн среда и ограничаване на рисковете, свързани с прекомерната употреба на социални платформи.

В този имот Чък Норис прекара последните години от живота си
Първият в света диагностичен тампон е български: Запознайте се с жената зад тази компания
Кои професии са най-застрашени от изкуствения интелект?
Как да проверите дали застраховката ви „Гражданска отговорност" е валидна?
