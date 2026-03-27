Още една европейска страна забранява социалните мрежи за деца до 14 години

Правителството планира да въведе нов задължителен учебен предмет

Австрия възнамерява да въведе забрана за използване на социални мрежи от деца под 14-годишна възраст, съгласно постигнато споразумение след продължителни преговори в управляващата коалиция, включваща левицата, десницата и либералите, съобщи правителството, цитирано от Франс прес.

Снимка: Getty Images/iStock

По думите на вицеканцлера от Австрийската социалдемократическа партия Андреас Баблер, за родителите е почти невъзможно да контролират как децата им използват тези платформи, които според него са създадени така, че „съзнателно да ги правят зависими“. Това изявление беше направено по време на пресконференция, предава БТА.

В допълнение правителството планира да въведе нов задължителен учебен предмет, озаглавен „Медии и демокрация“, който да стане част от образователната програма. Целта му е да помогне на учениците да разграничават достоверната информация от невярната и да разпознават опити за антидемократично влияние, според предложения проект.

Междувременно редица държави от Европейския съюз, включително Франция, Испания и Дания, вече заявиха намерението си да въведат т.нар. цифрово пълнолетие за социалните медии. Това е концепция, която се обсъжда активно на ниво ЕС и предвижда определяне на законова възрастова граница, под която децата не могат да използват социални мрежи и дигитални услуги без съгласието на родителите си.

Освен тези страни, и други държави също разглеждат възможността да предприемат сходни мерки, като част от по-широките усилия за защита на децата в онлайн среда и ограничаване на рисковете, свързани с прекомерната употреба на социални платформи.

