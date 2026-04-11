Kакво ще стане, ако използвате телефона си в самолет?

От 2013 г. насам е позволено използването на устройства в самолетен режим.

Мобилните телефони отдавна са неизменна част от ежедневието ни, позволявайки ни да общуваме почти отвсякъде. Въпреки това, когато се качим на самолет, често възниква въпросът дали можем да използваме телефона си по време на полет – и дали изобщо трябва да го правим.

Краткият отговор е, че не можете да използвате телефона си по обичайния начин, тъй като възможността му да се свързва с клетъчна мрежа е ограничена. Това прави самолета едно от малкото места, където съществуват строги регулации върху използването на мобилни устройства, предава How stuff works.

Причината за тези забрани е свързана основно със сигурността. Самолетите разчитат на чувствителни навигационни и комуникационни системи, които могат да бъдат повлияни от електромагнитни смущения. Макар да няма доказателства, че мобилен телефон е причинил инцидент, рискът не е напълно изключен. Затова използването на самолетен режим, който изключва клетъчната връзка, но позволява Wi-Fi и Bluetooth, е задължително по време на полет.

С времето ограниченията бяха частично облекчени – от 2013 г. насам е позволено използването на устройства в самолетен режим. Освен това съществуват технологии като т.нар. „пикоклетки“, които действат като малки клетъчни станции в самолета и позволяват разговори чрез интернет връзка, без да се създават смущения. Въпреки това такива услуги са ограничени и не са широко разпространени, особено при полети към или от САЩ.

Освен техническите причини, има и други съображения срещу използването на телефони по време на полет. Сред тях са рискът от пропускане на важни инструкции за безопасност, потенциални заплахи за сигурността, както и чисто практични фактори – например неудобството за останалите пътници в тясното пространство на самолета.

В крайна сметка, макар технологията да напредва и да прави използването на мобилни устройства по-безопасно, правилата остават в сила. Те целят не само да гарантират сигурността на полета, но и да осигурят по-спокойна среда за всички на борда.