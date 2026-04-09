×

Еврокалкулатор

0.00
1 USD
1.1706 BGN
Петрол
97.25 $/барел
Bitcoin
$70,918.1
Последвайте ни
1 USD
1.1706 BGN
Петрол
97.25 $/барел
Bitcoin
$70,918.1
Стюардите на Lufthansa отново на стачка: Какви са причините?

Стюардите на Lufthansa отново на стачка: Какви са причините?

bTV Бизнес екип

Протестът ще се проведе в петък

Кабинният персонал на авиокомпанията „Луфтханза“ (Lufthansa) ще проведе стачка в петък, която ще започне в полунощ и ще продължи до 22:00 часа.

Протестът е резултат от нерешени разногласия между синдиката на служителите и ръководството на германската компания. Очаква се той да засегне всички полети на авиокомпанията, излитащи от летищата във Франкфурт и Мюнхен в посочения времеви интервал, съобщава АФП, предава БНР.

Снимка: iStock

Към стачката ще се присъединят и служителите на дъщерното дружество „Ситилайн“ (CityLine), които ще прекратят работа на девет летища в Германия.

От германския профсъюз на стюардите УФО (UFO) заявяват, че работодателите не са показали достатъчна готовност за компромис – нито по отношение на исканията за по-добри условия на труд за около 19 000 стюарди и стюардеси в „Луфтханза“, нито във връзка със социалния план за близо 800 служители на „Ситилайн“, чието закриване предстои.

Тази ситуация можеше да бъде избегната – отговорността е на „Луфтханза“, която до момента не е предложила решение, подходящо за преговори“, заяви председателят на синдиката Йоахим Васкес Бюргер.

По негови думи сред основните искания са по-голяма предвидимост на работните графици и по-дълги срокове за предизвестие. Той допълва, че ако работодателят не покаже гъвкавост, синдикатът ще продължи да оказва натиск.

Синдикатът УФО и пилотската организация „Ферайнигунг Кокпит“ (Vereinigung Cockpit) вече организираха стачка в средата на февруари, довела до множество отменени полети. В средата на март пилотите предприеха нови действия с двудневна стачка, като трудовият спор остава нерешен.

Съдържанието е информативно и не представлява консултация, препоръка или съвет за вземане на инвестиционно решение.

Последни публикации

Бизнес Видео Подкаст

Нашите автори

Пиете фалшиво вино за хиляди евро? Скандалът, който разтърсва Европа
Защо агнешкото е скъпо в магазина, а фермерите оцеляват на кредити?
Какво слагаме на масата за Великден: По-скъпа ли ще е трапезата тази година?
Обяд в Ниш излиза колкото кафе в центъра на София

Вижте още автори
Виж всички предложения от брошурата тук
Разгледай брошурата