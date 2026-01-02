Как Reels на Meta се превърна в бизнес за 50 милиарда долара?

Instagram вече позволява на потребителите да контролират по-пряко видеоклиповете, които им се показват

Преди пет години Reels на Meta беше копие на TikTok без никакви приходи. Сега се очаква да донесе толкова, колкото Coca-Cola и Nike, а компанията планира да се разшири към повече екрани през 2026 г., пише „Уолстрийт Джърнъл“.

Изпълнителният директор на Meta Platforms Марк Зукърбърг обяви по време на представянето на финансовите резултати през октомври, че Instagram и Facebook Reels са надминали 50 милиарда долара годишен темп на растеж, което означава, че компанията е на път да реализира този приход през следващите 12 месеца. За сравнение, анализаторите очакват YouTube да реализира 46 милиарда долара приходи от реклама през тази година, а изследователската фирма eMarketer оценява, че TikTok ще реализира 17 милиарда долара, припомни БГНЕС.

Зукърбърг отдаде заслугите на системите за препоръки на компанията, базирани на изкуствен интелект, които, според него, предоставят по-качествено и по-релевантно съдържание на платформите й.

„Видеото е особено силна страна“, каза той, отбелязвайки, че хората прекарват с 30% повече време в гледане на видеоклипове в Instagram в сравнение с предходната година.

Това е коренна промяна в сравнение с положението само преди няколко години, когато вътрешно проучване на Meta показа, че Instagram се проваля в опита си да имитира TikTok. Изненадан от успеха на това видео приложение, което тогава беше собственост на ByteDance, Instagram пусна Reels през август 2020 г.

До 2022 г. потребителите на Instagram прекарваха една десета от времето, което прекарваха в TikTok, в гледане на Reels, съобщи тогава „Уолстрийт Джърнъл“. В един документ се казваше, че ангажираността с Reels е спаднала през последните четири седмици и че „повечето потребители на Reels нямат никаква ангажираност“.

Теса Лайънс, вицепрезидент по продуктите на Instagram, заяви, че първото предизвикателство е било да се измисли как да се въведе кратко видео в приложение, което е било известно предимно като място, където хората публикуват снимки и се свързват с приятелите си и с потребителите, които следват.

След това трябвало да помогнат на хората да намерят Reels от акаунти, които дори не следят. „Това е напълно различно предизвикателство при подреждането на съдържанието в сравнение с начина, по който първоначално трябваше да мислим за неговото подреждане“, обясни тя в интервю.

Алгоритъмът на Instagram преди това беше изграден на базата на графика на следването, което означава, че показваше на потребителите предимно публикации от хора, които следят – приятели, знаменитости или създатели на съдържание. TikTok преобърна идеята за графика на следването, като вместо това показваше на потребителите видеоклипове от акаунти, които не следят, и разбра какво им харесва въз основа на времето, което прекарват на всеки видеоклип. Instagram трябваше да разбере как да изпълни и тази много по-трудна задача.

Той се съсредоточи върху популяризирането на оригинално съдържание и плащането на създателите, за да публикуват на платформата. Тъй като хората прекарваха повече време в превъртане на Reels, алгоритъмът стана по-добър в предсказването на това, което потребителите искаха да видят. Пет години по-късно нещо започна да се случва.

Според оценки на пазарната разузнавателна фирма Sensor Tower, средният потребител на Instagram сега прекарва 27 минути на ден в гледане на Reels, докато потребителите на YouTube Shorts гледат 21 минути на тази платформа. TikTok все още е лидер, като средният потребител прекарва 44 минути дневно в скролване на основния му поток.

Брок Джонсън, 28-годишен създател на съдържание в Парк Сити, Юта, публикува редовно в Instagram от 2017 г. Той споделя, че наскоро е забелязал промяна в платформата.

„Много от приятелите ми сега ми изпращат Reels всеки ден и говорим за неща, които сме видели в Reels, докато само преди две години това не беше така“, каза той.

Компанията заяви, че е „преминала преломния момент“ и сега планира да се възползва от този импулс, като пусне Instagram за телевизия. Преди няколко седмици Meta обяви първата стъпка към тази цел, като я пусна на устройствата Amazon Fire TV в САЩ като тест.

Лайънс каза, че Instagram знае от проучвания, че много хора вече гледат Reels с приятелите си, като дублират екрана на устройствата си върху телевизор.

YouTube постигна успех на телевизионния пазар и миналата година стана най-гледаният доставчик на видео съдържание на телевизори в САЩ. Хората вече гледат повече YouTube на телевизори, отколкото на телефони или други устройства. Instagram иска да си откъсне парче от този пай.

През април стартира функция, наречена Blend, която позволява на хората да създават персонализирани видео потоци въз основа на алгоритмите на даден потребител и неговите приятели. Лайонс заяви, че това прави гледането по-социално.

Миналия месец Instagram пусна друга нова функция, която позволява на потребителите да контролират по-пряко видеоклиповете, които им показва алгоритъмът, като му казват какво искат и какво не искат да виждат. Повече кученца, по-малко партита за разкриване на пола на бебето, които са се объркали.

Лайънс смята, че това ще помогне за разширяването към телевизионни устройства. „Когато си пред телевизора, искаш да можеш просто да натиснеш върху подходящия тип съдържание, независимо с кого си“, посочи тя.