×

Еврокалкулатор

0.00
1 USD
1.1805 BGN
Петрол
76.52 $/барел
Bitcoin
$66,671.4
Последвайте ни
1 USD
1.1805 BGN
Петрол
76.52 $/барел
Bitcoin
$66,671.4
БГ Бизнес Мъж си плати данъците с фалшива банкнота от 200 евро

Мъж си плати данъците с фалшива банкнота от 200 евро

bTV Бизнес екип

Сигналът в полицията е получен на 27 февруари

Жител на Самоков е платил местните си данъци и такси с фалшива банкнота от 200 евро, съобщиха Областната дирекция на МВР – София. Сигналът в полицията е получен на 27 февруари от служител на Община Самоков. 

След приключване на работния ден и отчитане на събрания оборот е установено, че е банкнотата е неистинска. Тя е изпратена за експертна справка в Българската народна банка, предаде БТА. По случая е регистрирана преписка.

В този български град ще бъде изграден нов модерен планетариум

Секретарят на Община Самоков Станислава Цветкова посочи, че това е първи такъв случай, откакто България е част от еврозоната, а все още хората предпочитат да плащат в брой.

В този български град ще бъде изграден нов модерен планетариум

В началото на този месец двама мъже бяха задържани в Самоков, след като са платили с фалшиви евро банкноти. В края на миналия месец турист в Боровец бе платил с фалшива банкнота от 500 евро.

Последвайте businessnovinite.bg в INSTAGRAM 

Последвайте businessnovinite.bg във FACEBOOK

Последвайте businessnovinite.bg в LINKEDIN

Съдържанието е информативно и не представлява консултация, препоръка или съвет за вземане на инвестиционно решение.

Последни публикации

Бизнес Видео Подкаст

Нашите автори

Николай Димов

Николай Димов

Защо Employer Branding-ът е по-скоро маркетинг, отколкото HR инструмент

Георги Караманев

Георги Караманев

Как „Българска наука“ привлече 29 милиона погледа?
Христо Ласков

Христо Ласков

Каква е цената на истината?
Калоян Кирилов

Калоян Кирилов

Защо малките бизнеси трудно намират кой да ги купи?
Вижте още автори
Виж всички предложения от брошурата тук
Разгледай брошурата