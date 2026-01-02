Тези малки градове ще ви платят, за да се преместите там през 2026 г.

Ето кои са те

През последните години все повече европейски държави и малки общности предлагат финансови стимули, за да привлекат нови жители, пише Euronews. На фона на обезлюдяването и застаряващото население местните власти залагат на субсидии, евтини жилища и директни плащания, за да насърчат хора от други страни да се преместят и да работят при тях.

Някои от тези програми се оказаха толкова популярни, че приемът на кандидати вече е затворен, но други остават отворени и през 2026 г. Сред тях са инициативи в Италия, Испания, Ирландия и Шотландия, които предлагат различни форми на финансова и логистична подкрепа.

В Италия малкото тосканско градче Радикондоли предлага да поеме до половината от наема за първите две години за нови жители, както и грантове за покупка на жилище и стимули за използване на зелена енергия. В Испания пък платформи като Holapueblo и Volver al Pueblo свързват кандидати с малки общини в селските райони, като улесняват процеса по преместване и стартиране на бизнес.

Ирландия предлага до 70 000 евро за ремонт на изоставени къщи на островите си в рамките на национална програма за съживяване на крайбрежните общности. В Сардиния хората, които се преместят в населени места с под 3000 жители, могат да получат финансова помощ за покупка или обновяване на дом, както и месечни добавки за отглеждане на деца.

Съществуват и временни възможности за онези, които търсят по-различно преживяване. Шотландски остров предлага платена позиция с безплатно настаняване за управление на природен резерват – пример как някои региони съчетават работа, живот сред природата и финансова подкрепа.

