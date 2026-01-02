BGN → EUR
Тези малки градове ще ви платят, за да се преместите там през 2026 г.

Тези малки градове ще ви платят, за да се преместите там през 2026 г.

bTV Бизнес екип

Ето кои са те

През последните години все повече европейски държави и малки общности предлагат финансови стимули, за да привлекат нови жители, пише Euronews. На фона на обезлюдяването и застаряващото население местните власти залагат на субсидии, евтини жилища и директни плащания, за да насърчат хора от други страни да се преместят и да работят при тях.

Някои от тези програми се оказаха толкова популярни, че приемът на кандидати вече е затворен, но други остават отворени и през 2026 г. Сред тях са инициативи в Италия, Испания, Ирландия и Шотландия, които предлагат различни форми на финансова и логистична подкрепа.

Ще

В Италия малкото тосканско градче Радикондоли предлага да поеме до половината от наема за първите две години за нови жители, както и грантове за покупка на жилище и стимули за използване на зелена енергия. В Испания пък платформи като Holapueblo и Volver al Pueblo свързват кандидати с малки общини в селските райони, като улесняват процеса по преместване и стартиране на бизнес.

Тестват нов начин за отопление, който може да се окаже най-евтиният

Ирландия предлага до 70 000 евро за ремонт на изоставени къщи на островите си в рамките на национална програма за съживяване на крайбрежните общности. В Сардиния хората, които се преместят в населени места с под 3000 жители, могат да получат финансова помощ за покупка или обновяване на дом, както и месечни добавки за отглеждане на деца.

Съществуват и временни възможности за онези, които търсят по-различно преживяване. Шотландски остров предлага платена позиция с безплатно настаняване за управление на природен резерват – пример как някои региони съчетават работа, живот сред природата и финансова подкрепа.

