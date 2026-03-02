Трябва ли да се откажете от ChatGPT след тази сделка с Пентагона?

Създадоха ново движение QuitGPT

Онлайн кампании създахона ново протестно движение наречено QuitGPT, което призовава хората да спрат да използват най-известният чатбот. Призивът се появява след конфлкт между компанията за изкуствен интелект Anthropic и Министерството на отбраната на САЩ, пише Euronews.

Какво е новото движение?

Снимка: iStock

Движението QuitGPT твърди, че над 1,5 млн. души са предприеми действия като са анулирали абонаментите си, споделили са съобщения за бойкот в социалните мреги или са се регистрирали в платформата quitgpt.org. Ръстът идва след съобщения, че OpenAI на Сам Алтман е сключил сделка за внедряване на своите модели в класифицирани американски военни мрежи.

Какво предизвика реакцията?

Миналата седмица главният изпълнителен директор на Anthropic, Дарио Амодей, заяви, че „не може с чиста съвест да се съгласи с искането на Пентагона“ за неограничен достъп до системите с изкуствен интелект на компанията.

Anthropic, компанията, която създава чатбота Claude, е последната голяма фирма за AI, която все още предоставя технологията си на американската армия. Според съобщенията, компанията е била изправена пред краен срок от Министерството на отбраната да разхлаби етичните си ограничения или рискува да загуби договор на стойност 200 милиона долара (167 милиона евро), възложен миналия юли за „прототип на гранични възможности за изкуствен интелект, които подобряват националната сигурност на САЩ“.

Часове след като преговорите между Anthropic и правителството на САЩ се провалиха, Алтман обяви, че OpenAI е постигнала собствено споразумение с Пентагона.

Какво казва QuitGPT?

Снимка: Reuters

Кампанията за бойкот обвинява OpenAI, че поставя печалбата пред обществената безопасност. В изявление, публикувано на уебсайта му, QuitGPT казва:

„На 27 февруари конкурентът на ChatGPT Anthropic отказа да предостави на Пентагона неограничен достъп до своя изкуствен интелект за масово наблюдение на американци или за производство на оръжия с изкуствен интелект, които убиват без човешки надзор.“

Изявлението продължава:

„В рамките на часове, главният изпълнителен директор на ChatGPT, Сам Алтман, се намеси и прие корумпираната сделка на Пентагона, излагайки всички нас на риск от смъртоносен изкуствен интелект в името на печалбите на компанията му. OpenAI се съгласи да позволи на Пентагона да използва технологиите си за „всякаква законна цел“, включително роботи убийци и масово наблюдение.“

Главният изпълнителен директор на OpenAI Сам Алтман говори на срещата на върха за изкуствен интелект в Ню Делхи, Индия, четвъртък, 19 февруари 2026 г.

Главният изпълнителен директор на OpenAI Сам Алтман говори на срещата на върха за изкуствен интелект в Ню Делхи, Индия, четвъртък, 19 февруари 2026 г.

QuitGPT твърди, че много потребители погрешно вярват, че ChatGPT е единственият жизнеспособен асистент с изкуствен интелект и призовава хората да сменят платформите си. Препоръчва алтернативи с отворен код и по-висока поверителност, като Confer, Alpine и Lumo, както и корпоративни конкуренти, включително Gemini от Google и Claude от Anthropic.

Кампанията също така силно съветва да не се използва Grok, достъпен на платформата X на Илон Мъск. „Хората мислят, че ChatGPT е единственият чатбот в играта“, се казва в уебсайта. „Време е това да се промени.“

Организацията е планирала и протест с лично присъствие в централата на OpenAI в Сан Франциско на 3 март.

Последвайте businessnovinite.bg в INSTAGRAM

Последвайте businessnovinite.bg във FACEBOOK

Последвайте businessnovinite.bg в LINKEDIN