Кризата в Близкия изток може да повиши инфлацията в Европа

Военната атака на САЩ и Израел срещу Иран заплашва да повиши инфлацията и да нанесе удар върху и без това скромния икономически растеж на Европа, се посочва в анализ на Ройтерс за влиянието на кризата в Близкия изток върху икономиката на Стария континент.

Атаките нарушиха търговското корабоплаване в Персийския залив, ключов източник на гориво и петролни продукти за Европа. Прекъсването веднага повиши цените на тези енергоносители на финансовите пазари.

Ормузкият проток, разположен между Оман и Иран, е ключов за износа от страните от Персийския залив, включително за стоки като петрол, газ и химически продукти.

Около 20 на сто от световния петрол, включително от производителите Саудитска Арабия, ОАЕ, Ирак, Кувейт и Иран, преминава през Ормузкия проток, заедно с големи обеми втечнен природен газ от Катар.

След като се отказа от руската енергия след нахлуването на Москва в Украйна, Европа сега разчита в по-голяма степен на внос от региона на Персийския залив.

Сред европейските страни Великобритания, Италия, Белгия и Полша са най-зависими от вноса на втечнен природен газ, който преминава през Ормузкия проток, според данни на Американската администрация за енергийна информация.

Заливът е и основен износител на пропан, бутан и етан, които се използват за отопление, гориво и в селското стопанство, според данни на компанията за анализи „Кплер“ (Kpler).

Според данните за корабоплаването над 200 кораба, включително танкери за петрол и втечнен газ, са хвърлили котва около Ормузкия проток и околните води в резултат на конфликта с Иран.

Това незабавно е довело до покачване на цените на петрола и газа. Фючърсите на петрола сорт „Брент“, който е референтен за Европа, достигнаха 82,37 долара за барел тази сутрин – най-високото равнище от януари 2025 г. преди да отстъпят част от печалбите и към 08:05 ч. българско време да се търгуват с ръст от 5,41 долара или 7,4 на сто до 78,28 долара за барел, предаде БТА. Природният газ на нидерландския пазар се търгуваше с 19 на сто нагоре на цена от 38 евро за мегаватчас (MWh).

В декемврийската си прогноза Европейската централна банка (ЕЦБ) предвиждаше цена на природния газ от 29,6 евро за мегаватчас и цена на суровия петрол от 62,5 долара тази година.

