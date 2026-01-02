BGN → EUR

Свят Планирате пътуване до Гърция? Новите тол такси удрят джоба с до 23%

Планирате пътуване до Гърция? Новите тол такси удрят джоба с до 23%

Свят

bTV Бизнес екип

Какви са новите цени?

Гърция посрещна 2026 година с по-скъпо пътуване по платените магистрали в северната част на страната – новина, която директно удря по джоба на хилядите българи, тръгнали на юг за работа, почивка или уикенд в Солун и по Бяло море, пише БНТ. 

Поскъпването 

Снимка: bTV

Най-осезаемо е поскъпването за шофьорите, които минават през ГКПП Кулата. Ако до миналата година таксата в едната посока беше 4,35 евро, от днес тя вече е 5,35 евро – увеличение с цял 1 евро или общо около 23%. На пръв поглед дребна сума, но при пътуване в двете посоки и при редовни курсове, разликата бързо се натрупва.

По-скъпо ще излезе и пътят към любими български дестинации като Кавала, Аспровалта, Комотини и Александруполи. Ударът е още по-силен за шофьорите на бусове и камиони, при които увеличението на тол таксите е „значително“, както признават самите оператори.

Защо цените се вдигат?

Снимка: bTV

Причината за новите цени е смяната на концесионера – нова компания поема управлението на тази част от гръцките магистрали. От фирмата обясняват поскъпването със стремежа да се запази качеството на поддръжката и безопасността на пътната инфраструктура.

За пътуващите обаче аргументите звучат познато, а усещането остава същото: още преди да стигнеш морето, плащаш по-скъпа „входна такса“. И докато асфалтът може и да е гладък, новите тол цени определено оставят неравности в семейния бюджет.

