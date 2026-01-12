Как да попречите на хората да ви добавят към групи във Viber?

Ако сте претоварени с групи и известия във Viber, с една настройка можете да ограничите кой може да ви добавя

Ако се дразните, че почти ежедневно бивате добавяни към нови групи във Viber, без да бъдете питани, не сте сами. Груповите чатове са удобни за комуникация със семейството, приятелите и колегите, но спам групите могат бързо да се превърнат в сериозен проблем. За щастие, Viber предлага просто решение, което ви връща контрола.

Viber предоставя на всички потребители опцията да предотвратят добавянето към групи от непознати хора. Процедурата е проста и отнема по-малко от минута:

-Отворете Viber на телефона си.

-Докоснете опцията „Още“ (More).

-Влезте в „Настройки“ (Settings).

-Изберете „Поверителност“.

-Докоснете опцията „Контролиране на това кой може да ви добавя към групи“.

-Изберете една от двете опции: „Всеки“ (Any) или „Моите контакти“ (My contacts).

Важно е да се отбележи, че тази настройка е налична само в мобилната версия на приложението, докато няма да я намерите в настройките на компютъра, пише Smartlife.

Ако изберете опцията „Всеки“, всеки потребител на Viber ще може да ви добави към групата. Опцията „Моите контакти“ ще ограничи това само до хора, запазени във вашата адресна книга, което е препоръчителната настройка, ако искате по-тиха пощенска кутия.

За съжаление, Viber не предлага опция за пълно предотвратяване на добавянето към групи. Ако някой, когото сте запазили в контактите си, ви спами с нови групи и не искате да го решите чрез разговор, единственият начин е да изтриете този контакт от телефонния указател и да рестартирате приложението.

Това е малък, но много полезен трик, който може значително да подобри ежедневното ви използване на Viber. Ако ви е писнало от нежелани известия и групи, в които никога не сте искали да влизате, си струва да разгледате тази настройка.

