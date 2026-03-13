×

БГ Бизнес Спад от 12 млн. евро: Намаляват парите от българите зад граница към роднините им

Спад от 12 млн. евро: Намаляват парите от българите зад граница към роднините им

БГ Бизнес

bTV Бизнес екип

Българите пращат най-много пари от тази страна

С близо 12 млрд. евро по-малко пари са изпратили работещите българи в чужбина към своите роднини, спрямо 2024 г. Това показват данни на БНБ, цитирани от БНТ. От кои държави са изпратени най-големите суми и каква е причината за спада?

Средно 117 млн. евро на месец са постъпвали в българските домакинства от роднини, които работят в друга западна държава през миналата година. Привидно голяма сума, но в променени социално-икономически условия, обясняват експерти.

"Не малка част от работните места за българите в чужбина, особено в по-ниските сегменти на западноевропейската икономики, бяха, ако не загубени, то поне застрашени. Тези българи трябва по-често да издържат себе си и имат по-малко възможност да изпращат в България.", казва Адриан Николов, старши икономист в Институтът за пазарна икономика. Положителна тенденция е, че по-малко домакинства имат нужда от ежемесечна финансова инжекция за текущите си разходи.

Снимка: iStock

България е втора в ЕС по пари, които пращат у нас българите, работещи в чужбина

Най-големи са трансферите от Германия, Испания, Обединеното кралство и САЩ, показват данните на централната банка, но експерти напомнят за особеностите на тази статистика.

"БНБ често променя методологията си - имаше някои промени 2022 - 2023 г., защото дебело трябва да подчертая това не е статистика, каквато е от банките. Това е моделиране на данни от самата банка.", казва Адриан Николов, старши икономист в Институтът за пазарна икономика:

Финансовата подкрепа най-често се използва за текущо потребление - храна, лекарства, комунални услуги и дребни ремонти.

