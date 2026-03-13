Сърбия обяви нови по-високи цени на горивата

През изминалата седмица максималната цена на литър евродизел в Сърбия беше около 1,73 евро

Министерството на вътрешната и външната търговия на Сърбия обяви новите цени на горивата, които ще важат през следващите седем дни.

До петък, 20 март, максималната цена на литър евродизел на бензиностанциите ще бъде 208 динара (около 1,77 евро), докато бензинът „Европремиум BMB 95“ ще струва най-много 186 динара за литър (около 1,58 евро), предаде БГНЕС.

През изминалата седмица максималната цена на литър евродизел беше 203 динара (около 1,73 евро), а на бензина „Европремиум BMB 95“ - 184 динара (около 1,57 евро).

Министерството на вътрешната и външната търговия ще обяви следващите цени на горивата на 20 март 2026 г.

