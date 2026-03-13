„Уволняват ли ме, или фирмата просто започва да залага много на AI?“

В наши дни най-вероятно става дума и за двете

Нещо странно се случва в корпоративния свят на Америка. Когато компаниите обявяват съкращения, все по-често го правят, обяснявайки, че това е част от новата им стратегия за изкуствен интелект. Така неприятната новина се „подслажда“ с обещания за бъдеще, задвижвано от AI, пише Тим Парадайс от Business Insider.

Австралийско-американската софтуерна компания Atlassian е поредният пример. Когато обяви, че съкращава 10% от служителите си, главният изпълнителен директор Майк Кенън-Брукс заяви, че това е част от пренасочването на компанията към „ерата на изкуствения интелект“.

Новината идва само няколко седмици след като Джак Дорси съкрати около 40% от служителите на Block, като също подчерта, че AI променя начина, по който компанията може да работи. Представянето на съкращенията като стъпка към по-ефективна работа благодарение на изкуствения интелект се превръща в удобен корпоративен трик.

Натискът от пазара

Всъщност зад тези решения често стоят по-прости причини. Акциите на Atlassian бяха паднали с над 50% от началото на годината още преди обявяването на съкращенията – поредна жертва на продължаващата криза в софтуерните компании, известна като „SaaSpocalypse“.

Положението при Block е още по-драстично – акциите ѝ са с над 80% под върховете си от 2021 г., когато компанията също започна съкращения. Джак Дорси обаче казва, че да се обяснят тези решения само с прекомерното наемане на хора по време на пандемията е прекалено опростено.

На практика обаче формулата изглежда ясна: съкращенията често се харесват на инвеститорите, а ако към тях се добави и обещание за „преоткриване чрез AI“, това може да помогне на компанията да рестартира имиджа си в труден период.

Скритият фактор: акциите на служителите

Според Алистър Бар, автор на бюлетина Tech Memo, има и друг важен фактор зад тези съкращения – т.нар. restricted stock units (RSU). Това са пакети акции, които технологичните компании дават на служителите си като част от заплащането им.

Този модел работи отлично, когато бизнесът върви добре и цената на акциите расте. Но когато акциите падат, ситуацията се усложнява.

Бар разказва за разговор с изпълнителния директор на голяма публична софтуерна компания, който признава, че RSU започват да се превръщат в проблем именно заради спада в цените на акциите.

Причината е проста: колкото по-ниска е цената на акцията, толкова повече акции трябва да се дадат на служителите, за да се запази същото ниво на възнаграждение. Това обаче намалява дела на съществуващите акционери – нещо, което инвеститорите никак не харесват.

