Офир Еял: "Над 80% от смартфоните в България имат инсталиран Viber!"

Защо Viber интегрира запознанства и плащания, за да стане "супер приложение"

Viber вече не е просто приложение за чат. С интеграцията на разплащания, реклама и дори запознанства, платформата преживява най-голямата си трансформация от създаването си преди 15 години. В интервю главният изпълнителен директор на Viber, Офир Еял, обяснява, че тази еволюция е въпрос на оцеляване и амбиция.

Мисията на Viber: "Да направим живота ви лесен"

Офир Еял е категоричен – първоначалното предложение на Viber вече не е достатъчно за днешния пазар:

"Това, което открихме, е, че обещанието за безплатни съобщения и разговори не е достатъчно," разказва Еял. "Когато Viber стартира преди 15 години, предложението за стойност беше да ви даде евтина алтернатива на есемесите и разговорите. Днес, когато разговорите и текстовите съобщения са нещо често срещано, компаниите, които искат да оцелеят, трябва да дават много повече."

Целта е платформата да се превърне в така нареченото "супер приложение":

"Нашият начин да растем е да създадем версия на супер приложение. По този начин предоставяме повече услуги в допълнение към съобщенията... Нашата стратегия е да станем супер приложение, което прави живота ви лесен. Всъщност, искаме нашите потребители да не прекарват нито един ден без да искат да използват Viber, защото той прави живота им по-прост."

Еял подчертава уникалната позиция на България в глобалната стратегия на компанията, като я описва като един от ТОП 10 пазара на Viber.

"Ние обичаме екипа на Viber в България. Това е една от малкото страни, където имаме стратегически офис. Имаме почти 30 служители, работещи в София и освен това България е държава, която активно използва приложението. Повече от 80% от смартфоните в България имат инсталиран Viber," посочва той.

София е определена като ключова за европейското бъдеще на компанията, което е демонстрирано и чрез провеждането на работния семинар на изпълнителното ръководство за 2025 г. именно тук.

"Ние виждаме София като хъб, като нашата връзка с Европа. И инвестираме много," казва Еял. "Намираме потребителите в София за отворени към технологиите, технически грамотни. И ние ги виждаме като много-много лоялни и добри потребители на Viber."

Запознанствата във Viber

Въпреки че може да изглежда нелогично, въвеждането на Viber Dating е преднамерен стратегически ход, който се възползва от основното предимство на приложението – сигурността.

"Наистина не е логично, което го прави добра стратегия за нас," казва Офир Еял с усмивка. "Пазарът за приложения за запознанства е разклатен. Много жени не се чувстват безопасно заради многото фалшиви профили. Viber е спечелил от доверието на хората, защото инвестирахме много във верификацията на потребителите и гарантирането, че човекът, който притежава телефонния номер, е действително неговият съсобственик."

Еял обяснява, че Viber просто интегрира целия потребителски път, от срещата до комуникацията:

"Viber е всичко за свързването на хората... Хората се срещат и ако се харесат на много ранен етап, те преминават към друго приложение за съобщения, което е различно от приложението за запознанства. Това, което правим във Viber, е, че вместо да сме мястото, към което преминавате, след като установите връзката, ние просто добавяме мястото, където се срещате, преди да установите връзката."

Сигурността в ерата на AI

Във връзка с нарастващите опасения относно AI съдържанието и сигурността, Еял подчертава ангажимента на компанията към поверителността:

"Всички разговори във Viber са криптирани от край до край и само изпращачът и получателят могат да ги четат. Дори служители на Viber не могат да ги четат," категоричен е Еял.

"Ние верифицираме всеки телефонен номер, използвайки най-съвременните технологии. Очевидно, инвестираме много. Това е продължаващо усилие. Не сме перфектни. Не вярвам, че някоя платформа е перфектна, но инвестираме много..."

Бъдещето на комуникацията

Според изпълнителния директор, следващата голяма промяна в начина, по който общуваме, ще бъде движена от гласа и изкуствения интелект.

"Сега се счита за супер грубо да се обадиш на някого без да му изпратиш съобщение преди това," отбелязва Офир Еял. "Следващата еволюция, мисля, ще бъде малко в обратната посока, където хората ще говорят повече... ще говорят вместо да пишат чрез клавиатурата. Наблюдаваме това явление с AI-разпознаване на реч... Така, че по същност, това, което виждаме, е, че хората биха искали да говорят с ChatGPT повече, отколкото да пишат на ChatGPT."

Това означава преминаване към гласови съобщения, които незабавно се транскрибират в текст за получателя.

ЦЯЛОТО ИНТЕРВЮ ГЛЕДАЙТЕ ТУК:

Последвайте businessnovinite.bg в INSTAGRAM

Последвайте businessnovinite.bg във FACEBOOK

Последвайте businessnovinite.bg в LINKEDIN