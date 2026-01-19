Как центровете за данни с AI влияят на електрическата мрежа

Правят ли центровете сметките за ток по-скъпи?

Надпреварата за изграждане на центрове за данни в сферата на AI, между технолгичните гиганти, се разгорещява. Но дали Амери е готова за това търсене на енергия?

Остаряващата електрическа мрежа на страната може да се затрудни да се справи с нарастващите енергийни нужди. А американските домакинства до голяма степен поемат допълнителните разходи.

Администрацията на Тръмп и консорциум от губернатори от североизточните щати искат от PJM, най-големият оператор на електрическа мрежа в Америка, да облекчи скока в цените на електроенергията в цялата страна. Федералните служители искат PJM да проведе извънреден търг за електроенергия, който Белият дом и губернаторите не могат да наложат, с технологични гиганти, които биха платили за нарастващите разходи от своите центрове за данни. (PJM заяви, че не е била предварително уведомена за плана.)

Ето какво трябва да знаете за бума на центровете за данни, цитирано от CNN.

Къде се изграждат центрове за данни?

Вирджиния има най-големия клъстер от центрове за данни в целия свят. В момента има 561 центъра за данни на 23 пазара, според Data Center Map, която проследява центровете за данни от 2007 г. насам.

Според августовския доклад за центровете за данни на McKinsey & Company , разработките се разширяват и към отдалечени места, където енергията е по-изобилна и мрежите са по-малко натоварени. Очаква се центрове за данни да се появят в Денвър, Лос Анджелис и Пенсилвания, както и в други региони.

Някои щати стимулират тези инвестиции. Охайо например предлага частично или пълно освобождаване от данък върху продажбите за компании, които правят значителни инвестиции, отбелязва McKinsey.

Кои компании са водещи в тази област?

Снимка: iStock

Американските технологични гиганти се надпреварват да бъдат начело на бума на изкуствения интелект. Meta заяви, че е похарчила 17 милиарда долара капиталови разходи – което обикновено се отнася до средства, изразходвани за центрове за данни и инфраструктура – ​​за тримесечието, завършващо през юни 2025 г.

Microsoft заяви, че е похарчила 24,2 милиарда долара за тримесечието, приключило миналия юни, докато Amazon обяви, че ще инвестира 15 милиарда долара в Северна Индиана за изграждане на нови кампуси за центрове за данни, в допълнение към инвестицията от 11 милиарда долара, обявена през 2024 г. А Bank of America през септември изчисли, че годишните разходи на компаниите за изграждане на центрове за данни са достигнали 40 милиарда долара през юни.

Правят ли сметките за ток по-скъпи?

Снимка: iStock

Цените на електроенергията за жилищните райони са се повишили с 5,2% през октомври спрямо същия период на 2024 г., според месечния доклад за електроенергията, публикуван от Администрацията за енергийна информация. Разходите за електроенергия за райони в близост до центрове за данни са се увеличили с до 267% в сравнение с преди пет години, установи анализ на Bloomberg News от миналата година.

Увеличението се дължи отчасти на бума на центровете за данни, който повишава търсенето и натоварва ресурсите, отбеляза Райън Хледик, директор в изследователската и консултантска фирма Brattle Group.

Но има изключения. Цените могат да паднат, ако център за данни бъде построен в район със свободен капацитет или ако работи извън пиковите часове на използване, отбеляза той.

Ще продължат ли центровете за данни да консумират енергия?

Според доклад на Министерството на енергетиката на Америка от декември 2024 г. , прогнозите са, че центровете за данни ще консумират около 6,7% до 12% от електроенергията в САЩ през 2028 г., в сравнение с 4,4% през 2023 г.

Някои комунални компании вече се намесват, за да предотвратят влиянието на търсенето от центрове за данни върху жителите, отбеляза Хледик, като въвеждат нови тарифи за големи клиенти.

Щатите също се намесват. Орегон прие законопроект , изискващ центровете за данни да „плащат за действителното натоварване, което оказват върху електрическата мрежа на Орегон“.

А Microsoft наскоро заяви, че ще поиска да плаща по-високи сметки за ток в районите, където изгражда центрове за данни.

Как центровете за данни влияят на водоснабдяването?

Снимка: iStock

Центровете за данни също се нуждаят от значителни количества вода, за да охлаждат сложните си системи, според доклада на McKinsey. Очаква се тези съоръжения да се нуждаят от 170% повече вода до 2030 г., отбелязва McKinsey, позовавайки се на доклад на WestWater Research. А съоръжения като топлоелектрически централи, които се използват за поддръжка на центрове за данни, също се нуждаят от вода за охлаждане.

Последвайте businessnovinite.bg в INSTAGRAM

Последвайте businessnovinite.bg във FACEBOOK

Последвайте businessnovinite.bg в LINKEDIN