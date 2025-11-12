BGN → EUR
Центровете за данни ще движат очаквания бум в съхранението на енергия

Центровете за данни ще движат очаквания бум в съхранението на енергия

Свят

bTV Бизнес екип

Глобалното търсене на съхранение на енергия може да се увеличи с 40% през 2026 г.

Ръстът на търсенето на енергия, захранваща центрове за данни с изкуствен интелект в САЩ, вероятно ще доведе до "бум" в цикъла за съхранение на енергия през следващите пет години, тъй като са необходими повече бартерии, за да се изгладят колебанията от производството на вятърна и слънчева енергия, сочи анализ на UBS Securities, цитиран от Reuters.

Глобалното търсене на съхранение на енергия може да се увеличи с 40% на годишна база през 2026 г., каза анализаторът Ян Ишу на UBS Securities, базиран в Хонконг.

"Търсенето на центрове за данни с изкуствен интелект в САЩ е много силно, но електричеството е най-голямото пречка", отбеляза той по време на брифинг за медиите, цитиран от БНР,

Това нещо спестява пари през зимата – а у дома става значително по-топло

Възобновяемите енергийни източници са единственият сегмент за производство на енергия, който се очаква да нарасне значително през следващите пет години в САЩ, и тъй като те произвеждат енергия периодично, мрежата се нуждае от повече батерии, за да съхранява тази енергия.

Американският пазар е ключов за китайските производители на системи за съхранение на енергия, които имат 20-процентен пазарен дял в САЩ, тъй като е един от пазарите с най-висок марж на печалба. Развиващите се пазари в Близкия изток, Латинска Америка, Африка и Югоизточна Азия обаче биха могли да отбележат най-бързи темпове на растеж от 30% до 50% или повече, каза Ян Ишу.

Най-големият риск за китайския износ за САЩ са изискванията за чуждестранни организации, пораждащи безпокойство, в т.нар. "Един голям красив закон" на президента Тръмп, които поставят ограничения върху участието в енергийния сектор на САЩ на компании, притежавани или контролирани от Китай, посочи още той.

Очаква се ръст в световното производство на вино

В Китай стремежът за прилагане на пазарно ценообразуване за възобновяеми енергийни източници ще даде допълнителен тласък на проектите за съхранение на енергия, които печелят, като се зареждат, когато цените са ниски, и продават енергия, когато цените са високи.

Разлика в цената на електроенергията в пиковите часове от 0,4 юана (0,06 щатски долара) на киловатчас е достатъчна, за да се постигнат печалби от проекти за независимо съхранение или такива, които не са комбинирани с електроцентрала за възобновяема енергия, каза Ян Ишу.

UBS очаква китайските провинции вероятно да въведат така наречените плащания за капацитет, които компенсират собствениците на батерии, за да бъдат на разположение, когато е необходимо, за да стимулират допълнително съхранението на енергия.

Съдържанието е информативно и не представлява консултация, препоръка или съвет за вземане на инвестиционно решение.

