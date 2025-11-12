Центровете за данни ще движат очаквания бум в съхранението на енергия

Глобалното търсене на съхранение на енергия може да се увеличи с 40% през 2026 г.

Ръстът на търсенето на енергия, захранваща центрове за данни с изкуствен интелект в САЩ, вероятно ще доведе до "бум" в цикъла за съхранение на енергия през следващите пет години, тъй като са необходими повече бартерии, за да се изгладят колебанията от производството на вятърна и слънчева енергия, сочи анализ на UBS Securities, цитиран от Reuters.

Глобалното търсене на съхранение на енергия може да се увеличи с 40% на годишна база през 2026 г., каза анализаторът Ян Ишу на UBS Securities, базиран в Хонконг.

"Търсенето на центрове за данни с изкуствен интелект в САЩ е много силно, но електричеството е най-голямото пречка", отбеляза той по време на брифинг за медиите, цитиран от БНР,

Възобновяемите енергийни източници са единственият сегмент за производство на енергия, който се очаква да нарасне значително през следващите пет години в САЩ, и тъй като те произвеждат енергия периодично, мрежата се нуждае от повече батерии, за да съхранява тази енергия.

Американският пазар е ключов за китайските производители на системи за съхранение на енергия, които имат 20-процентен пазарен дял в САЩ, тъй като е един от пазарите с най-висок марж на печалба. Развиващите се пазари в Близкия изток, Латинска Америка, Африка и Югоизточна Азия обаче биха могли да отбележат най-бързи темпове на растеж от 30% до 50% или повече, каза Ян Ишу.

Най-големият риск за китайския износ за САЩ са изискванията за чуждестранни организации, пораждащи безпокойство, в т.нар. "Един голям красив закон" на президента Тръмп, които поставят ограничения върху участието в енергийния сектор на САЩ на компании, притежавани или контролирани от Китай, посочи още той.

В Китай стремежът за прилагане на пазарно ценообразуване за възобновяеми енергийни източници ще даде допълнителен тласък на проектите за съхранение на енергия, които печелят, като се зареждат, когато цените са ниски, и продават енергия, когато цените са високи.

Разлика в цената на електроенергията в пиковите часове от 0,4 юана (0,06 щатски долара) на киловатчас е достатъчна, за да се постигнат печалби от проекти за независимо съхранение или такива, които не са комбинирани с електроцентрала за възобновяема енергия, каза Ян Ишу.

UBS очаква китайските провинции вероятно да въведат така наречените плащания за капацитет, които компенсират собствениците на батерии, за да бъдат на разположение, когато е необходимо, за да стимулират допълнително съхранението на енергия.

Последвайте businessnovinite.bg в INSTAGRAM

Последвайте businessnovinite.bg във FACEBOOK

Последвайте businessnovinite.bg в LINKEDIN