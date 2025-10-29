1 USD
1.68171 BGN
Петрол
64.33 $/барел
Bitcoin
$113,473.0
Последвайте ни
1 USD
1.68171 BGN
Петрол
64.33 $/барел
Bitcoin
$113,473.0
Свят Amazon обяви инвестиция от 5 млрд. долара в центрове за изкуствен интелект

Amazon обяви инвестиция от 5 млрд. долара в центрове за изкуствен интелект

Свят

bTV Бизнес екип

Ето къде

Американския гигант Amazon ще инвестира 5 млрд. долара в Южна Корея до 2031 г., най-вече в изграждане на центрове за изкуствен интелект. Това съобщиха днес южнокорейските власти, цитирани от AFP. 

Ръководителят на подразделението Amazon Web Services  - AWS Мат Гарман е обявил планове за инвестиции от над 5 млрд. д. до 2031 г., най-вече в изграждане на нови центрове за изкуствен интелект в регионите Инчхеон и Кьонги, съобщи южнокорейската президентска канцелария в изявление.

Не костюмите, а цените на лакомствата правят Хелоуин страшен тази година

Инвестицията е оповестена при среща на Гарман с президента на Южна Корея И Дже-мьон в рамките на срещата на върха на организацията за Азиатско-тихоокеанско икономическо сътрудничество (АТИС), предаде БТА. 

Uber и Nvidia ще разработват роботаксита

Това е най-голямата чуждестранна инвестиция в Южна Корея, като предишната рекордна сделка също бе от Amazon, след като през юни компанията обяви, че ще инвестира 4 млрд. д. в друг център за ИИ в югоизточната провинция Улсан. 
  
Двама от най-големите производители на полупроводници в света са южнокорейските Samsung Electronics и SK Hynix, като всеки от тях произвежда чиповете, необходими за ИИ и центрове за данни.

Последвайте businessnovinite.bg в INSTAGRAM 

Последвайте businessnovinite.bg във FACEBOOK

Последвайте businessnovinite.bg в LINKEDIN

Съдържанието е информативно и не представлява консултация, препоръка или съвет за вземане на инвестиционно решение.

Последни публикации

Бизнес Видео Подкаст

Нашите автори

Николай Димов

Николай Димов

Защо Employer Branding-ът е по-скоро маркетинг, отколкото HR инструмент

Георги Караманев

Георги Караманев

Как „Българска наука“ привлече 29 милиона погледа?
Христо Ласков

Христо Ласков

Каква е цената на истината?
Калоян Кирилов

Калоян Кирилов

Защо малките бизнеси трудно намират кой да ги купи?
Вижте още автори
Виж всички предложения от брошурата тук
Разгледай брошурата