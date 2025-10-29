Amazon обяви инвестиция от 5 млрд. долара в центрове за изкуствен интелект

Ето къде

Американския гигант Amazon ще инвестира 5 млрд. долара в Южна Корея до 2031 г., най-вече в изграждане на центрове за изкуствен интелект. Това съобщиха днес южнокорейските власти, цитирани от AFP.

Ръководителят на подразделението Amazon Web Services - AWS Мат Гарман е обявил планове за инвестиции от над 5 млрд. д. до 2031 г., най-вече в изграждане на нови центрове за изкуствен интелект в регионите Инчхеон и Кьонги, съобщи южнокорейската президентска канцелария в изявление.

Инвестицията е оповестена при среща на Гарман с президента на Южна Корея И Дже-мьон в рамките на срещата на върха на организацията за Азиатско-тихоокеанско икономическо сътрудничество (АТИС), предаде БТА.

Това е най-голямата чуждестранна инвестиция в Южна Корея, като предишната рекордна сделка също бе от Amazon, след като през юни компанията обяви, че ще инвестира 4 млрд. д. в друг център за ИИ в югоизточната провинция Улсан.



Двама от най-големите производители на полупроводници в света са южнокорейските Samsung Electronics и SK Hynix, като всеки от тях произвежда чиповете, необходими за ИИ и центрове за данни.

