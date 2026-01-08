BGN → EUR
= 0.511292 EUR
Евро калкулатор
1 USD
1.1684 BGN
Петрол
59.57 $/барел
Bitcoin
$90,995.5
Последвайте ни
1 USD
1.1684 BGN
Петрол
59.57 $/барел
Bitcoin
$90,995.5
Технологии Къде в Европа може да купите най-евтино iPhone 17?

Къде в Европа може да купите най-евтино iPhone 17?

bTV Бизнес екип

Влиза ли България в този списък

При всяко ново поколение iPhone ценовите разлики между отделните европейски държави могат да бъдат значителни. За бизнеса, търговците, честите пътуващи и технологично ориентираните потребители, знанието къде iPhone 17 ще бъде най-евтин може да доведе до сериозни спестявания.

Основните фактори, които определят тези разлики, са ДДС, местни данъци, валутни курсове и регионалната ценова стратегия на Apple

И така къде най-евтино може да купите iPhone 17:

Всички нови продукти, които Apple се очаква да представи през 2026 г.

Швейцария- от 857 евро

Макар и извън ЕС, Швейцария често предлага много конкурентни цени на iPhone.

  • Значително по-нисък ДДС спрямо средния за ЕС

  • Цените често са по-ниски от тези в съседни държави

  • Възможност за възстановяване на ДДС за туристи

    Люксембург- от 936 евро

    Люксембург традиционно е сред най-евтините държави в Европа за покупка на продукти на Apple.

  • Един от най-ниските ДДС в ЕС – 17%

  • Стабилна икономика и предвидими цени

  • Пълна валидност на гаранцията в рамките на ЕС

Полша- от 948 евро

Полша става все по-конкурентна на пазара за електроника.

Испания- от 959 евро

Испания често предлага по-добри цени спрямо Франция и Италия.

  • По-конкурентни цени в Западна Европа

  • Добра наличност в Apple Store и онлайн

  • Възстановяване на ДДС за купувачи извън ЕС

    Последвайте businessnovinite.bg в INSTAGRAM 

    Последвайте businessnovinite.bg във FACEBOOK

    Последвайте businessnovinite.bg в LINKEDIN

Съдържанието е информативно и не представлява консултация, препоръка или съвет за вземане на инвестиционно решение.

Последни публикации

Бизнес Видео Подкаст

Нашите автори

Николай Димов

Николай Димов

Защо Employer Branding-ът е по-скоро маркетинг, отколкото HR инструмент

Георги Караманев

Георги Караманев

Как „Българска наука“ привлече 29 милиона погледа?
Христо Ласков

Христо Ласков

Каква е цената на истината?
Калоян Кирилов

Калоян Кирилов

Защо малките бизнеси трудно намират кой да ги купи?
Вижте още автори
Виж всички предложения от брошурата тук
Разгледай брошурата