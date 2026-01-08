Къде в Европа може да купите най-евтино iPhone 17?

Съдържанието е информативно и не представлява консултация, препоръка или съвет за вземане на инвестиционно решение.
При всяко ново поколение iPhone ценовите разлики между отделните европейски държави могат да бъдат значителни. За бизнеса, търговците, честите пътуващи и технологично ориентираните потребители, знанието къде iPhone 17 ще бъде най-евтин може да доведе до сериозни спестявания.
Основните фактори, които определят тези разлики, са ДДС, местни данъци, валутни курсове и регионалната ценова стратегия на Apple.
И така къде най-евтино може да купите iPhone 17:
Макар и извън ЕС, Швейцария често предлага много конкурентни цени на iPhone.
Значително по-нисък ДДС спрямо средния за ЕС
Цените често са по-ниски от тези в съседни държави
Възможност за възстановяване на ДДС за туристи
Люксембург традиционно е сред най-евтините държави в Европа за покупка на продукти на Apple.
Един от най-ниските ДДС в ЕС – 17%
Стабилна икономика и предвидими цени
Пълна валидност на гаранцията в рамките на ЕС
Полша става все по-конкурентна на пазара за електроника.
Ценови натиск поради по-ниските средни доходи
Добра опция за Централна и Източна Европа
Валидна гаранция в целия ЕС
Германия традиционно е сред най-добрите пазари за покупка на iPhone.
Голям и конкурентен пазар на електроника
Често едни от най-ниските цени в еврозоната
Добра наличност още при старта на продажбите
Испания често предлага по-добри цени спрямо Франция и Италия.
