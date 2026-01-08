Къде в Европа може да купите най-евтино iPhone 17?

Влиза ли България в този списък

При всяко ново поколение iPhone ценовите разлики между отделните европейски държави могат да бъдат значителни. За бизнеса, търговците, честите пътуващи и технологично ориентираните потребители, знанието къде iPhone 17 ще бъде най-евтин може да доведе до сериозни спестявания.

Основните фактори, които определят тези разлики, са ДДС, местни данъци, валутни курсове и регионалната ценова стратегия на Apple.

И така къде най-евтино може да купите iPhone 17:

Швейцария- от 857 евро

Макар и извън ЕС, Швейцария често предлага много конкурентни цени на iPhone.

Значително по-нисък ДДС спрямо средния за ЕС

Цените често са по-ниски от тези в съседни държави

Възможност за възстановяване на ДДС за туристи Люксембург- от 936 евро Люксембург традиционно е сред най-евтините държави в Европа за покупка на продукти на Apple.

Един от най-ниските ДДС в ЕС – 17%

Стабилна икономика и предвидими цени

Пълна валидност на гаранцията в рамките на ЕС

Полша- от 948 евро

Полша става все по-конкурентна на пазара за електроника.

Ценови натиск поради по-ниските средни доходи

Добра опция за Централна и Източна Европа

Валидна гаранция в целия ЕС Германия Германия традиционно е сред най-добрите пазари за покупка на iPhone.

Голям и конкурентен пазар на електроника

Често едни от най-ниските цени в еврозоната

Испания- от 959 евро

Испания често предлага по-добри цени спрямо Франция и Италия.