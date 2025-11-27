Телефонът с легендарно издръжлива батерия е най-продаваният на всички времена

Ето колко бройки от модела са продадени

Телефонът с легендарно издръжлива батерия остава най-продаваният мобилен апарат на всички времена, пише The Ioutlet. Nokia 1100, представен през 2003 г., е реализирал над 250 милиона продажби само за шест години, преди производството му да бъде прекратено през 2009 г. Моделът е известен с надеждността си, дългия живот на батерията и издръжливия корпус, което му осигурява водеща позиция в глобалната класация дълги години.

На второ място остава Nokia 1110, достигнал 247,5 милиона продажби. Това е друг модел на марката за периода, в който финландският производител доминираше масовия мобилен пазар. Едва след тези два модела се подреждат по-нови устройства, сред които iPhone 6 и iPhone 6 Plus с общо 222,4 милиона реализирани бройки. В началото на класацията попада и серията Nokia 105 с около 200 милиона продажби, следвана от iPhone 6S и 6S Plus, достигнали 174,1 милиона.

В класацията присъства и iPhone 5S, преминал границата от 164,5 милиона продажби. След него се нареждат Nokia 3210 със 161 милиона, iPhone 7 и 7 Plus с 159,9 милиона, както и серията iPhone 11, достигнала 159,2 милиона. Топ 10 се допълва от моделите iPhone XR, XS и XS Max, които заедно реализират 151,1 милиона продажби.

Въпреки технологичния напредък и огромните продажби на съвременни устройства, рекордът на Nokia 1100 остава недостигнат. Моделът продължава да бъде най-продаваният телефон в историята, като нито един производител не е успял да се доближи до резултата, постигнат от простия, но масов и широко разпространен апарат от 2003 г.

