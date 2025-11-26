BGN → EUR
= 0.511292 EUR
1 USD
1.69321 BGN
Петрол
61.6 $/барел
Bitcoin
$88,339.1
Последвайте ни
1 USD
1.69321 BGN
Петрол
61.6 $/барел
Bitcoin
$88,339.1
Технологии Италия може да наложи временни ограничения на Meta

Италия може да наложи временни ограничения на Meta

Технологии

bTV Бизнес екип

Защо се стига до тук?

Агенцията за защита на конкуренцията и пазара в Италия (Autorita' Garante della Concorrenza e del Mercato - AGCM) обяви, че може да наложи временни ограничения на американската технологична корпорация Meta, след като разшири разследването си за злоупотреба с доминиращо положение.

Разследването се фокусира върху това дали компанията майка на Facebook е блокирала конкурентни чатботове с изкуствен интелект от приложението си за съобщения WhatsApp.

Случаят подчертава нарастващия регулаторен контрол върху навлизането на големите технологични компании в генеративния изкуствен интелект, тъй като платформи с огромни потребителски бази като WhatsApp се превръщат в ключови портали за нови услуги, пише БТА.

Meta е прикривала данни за риска от социалните мрежи за непълнолетните

Днес регулаторът обяви, че разширява разследване, което е започнал през юли, за да обхване актуализираните условия за бизнес платформата на WhatsApp, която помага на фирмите да управляват комуникациите с клиентите чрез новодобавените инструменти за чатботове с изкуствен интелект в приложението за съобщения.

Също днес антитръстовият регулатор заяви, че е започнал процедура за налагане на потенциални временни мерки, които могат да включват спиране на новите условия и ограничаване на по-нататъшната интеграция на изкуствения интелект на Meta в платформата за съобщения, докато разследването продължава.

Марк Зукърбърг твърди: Мобилните телефони ще останат в миналото

Meta отхвърли обвиненията, като заяви, че твърденията на италианския регулатор са „неоснователни“. Компанията твърди, че инструментът, който позволява на фирми да използват WhatsApp за професионална комуникация с клиенти по автоматизиран и интегриран начин никога не е бил предназначен за чатботове с изкуствен интелект и че подобна употреба би натоварила системите им.

Разследването трябва да приключи до края на 2026 г.

Компаниите, които нарушават правилата на ЕС за конкуренцията чрез злоупотреба с господстващо положение, могат да бъдат глобени до 10 на сто от глобалните си приходи.

Последвайте businessnovinite.bg в INSTAGRAM 

Последвайте businessnovinite.bg във FACEBOOK

Последвайте businessnovinite.bg в LINKEDIN

Съдържанието е информативно и не представлява консултация, препоръка или съвет за вземане на инвестиционно решение.

Последни публикации

Бизнес Видео Подкаст

Нашите автори

Николай Димов

Николай Димов

Защо Employer Branding-ът е по-скоро маркетинг, отколкото HR инструмент

Георги Караманев

Георги Караманев

Как „Българска наука“ привлече 29 милиона погледа?
Христо Ласков

Христо Ласков

Каква е цената на истината?
Калоян Кирилов

Калоян Кирилов

Защо малките бизнеси трудно намират кой да ги купи?
Вижте още автори
Виж всички предложения от брошурата тук
Разгледай брошурата