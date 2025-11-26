Италия може да наложи временни ограничения на Meta

Защо се стига до тук?

Агенцията за защита на конкуренцията и пазара в Италия (Autorita' Garante della Concorrenza e del Mercato - AGCM) обяви, че може да наложи временни ограничения на американската технологична корпорация Meta, след като разшири разследването си за злоупотреба с доминиращо положение.

Разследването се фокусира върху това дали компанията майка на Facebook е блокирала конкурентни чатботове с изкуствен интелект от приложението си за съобщения WhatsApp.

Случаят подчертава нарастващия регулаторен контрол върху навлизането на големите технологични компании в генеративния изкуствен интелект, тъй като платформи с огромни потребителски бази като WhatsApp се превръщат в ключови портали за нови услуги, пише БТА.

Днес регулаторът обяви, че разширява разследване, което е започнал през юли, за да обхване актуализираните условия за бизнес платформата на WhatsApp, която помага на фирмите да управляват комуникациите с клиентите чрез новодобавените инструменти за чатботове с изкуствен интелект в приложението за съобщения.

Също днес антитръстовият регулатор заяви, че е започнал процедура за налагане на потенциални временни мерки, които могат да включват спиране на новите условия и ограничаване на по-нататъшната интеграция на изкуствения интелект на Meta в платформата за съобщения, докато разследването продължава.

Meta отхвърли обвиненията, като заяви, че твърденията на италианския регулатор са „неоснователни“. Компанията твърди, че инструментът, който позволява на фирми да използват WhatsApp за професионална комуникация с клиенти по автоматизиран и интегриран начин никога не е бил предназначен за чатботове с изкуствен интелект и че подобна употреба би натоварила системите им.

Разследването трябва да приключи до края на 2026 г.

Компаниите, които нарушават правилата на ЕС за конкуренцията чрез злоупотреба с господстващо положение, могат да бъдат глобени до 10 на сто от глобалните си приходи.

