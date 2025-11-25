Meta е прикривала данни за риска от социалните мрежи за непълнолетните

Разпечатаните материали включват показания под клетва, вътрешни доклади и документи

Нови документи, разкрити във федералния съд в Северна Калифорния, показват, че изследователи на Meta са наричали Instagram „наркотик“ и са се сравнявали с „дилъри“, докато компанията е потискала вътрешни данни за вредите върху психичното здраве на децата. Разкритията излизат наяве в рамките на дело, заведено от коалиция от щатски главни прокурори, училищни райони и родители срещу Meta, YouTube, TikTok и Snap, които обвиняват в това, че са поставили печалбите над безопасността и са заблуждавали обществеността за рисковете за непълнолетните, предава New York Post.

Според съдебните материали служител на Meta е написал във вътрешен чат: „О, Боже, всички вие, Instagram е наркотик“, на което друг колега е отвърнал, че „ние на практика сме търговци на дребно“. Един от изследователите твърди, че ръководителят на Instagram Адам Мосери е „избягвал да чуе“ и се е „уплашил“, когато му е бил представен доклад, описващ как платформата привлича деца чрез механизми, свързани с допаминови стимули.

Ищците посочват, че тези вътрешни доказателства са част от по-широка история, в която Meta систематично е омаловажавала или прикривала резултати, показващи връзка между употребата на Instagram и тревожност, депресия или пристрастяване, както и данни за излагане на деца на сексуални хищници. Компанията отрича обвиненията, заявявайки, че документите използват подбрани цитати и подвеждащи интерпретации, и подчертава, че през последните години е въвела редица мерки за защита на тийнейджърите, включително „Тийнейджърски акаунти“ и разширени родителски контроли.

Разпечатаните материали включват показания под клетва, вътрешни доклади и документи, свързани с работата на отдела за безопасност на Instagram. Включени са и твърдения от бившия шеф на отдела за безопасност и благополучие Вайшнави Джаякумар, според които Meta е имала политика за „17-кратно“ нарушение, преди да спре акаунти, свързани със сексуална експлоатация — праг, който тя описва като необичайно висок за индустрията. Документите също така разглеждат и интерното проучване „Проект Меркурий“ от 2020 г., според което хората, спрели да използват Facebook за седмица, са съобщили за по-ниски нива на тревожност, депресия и социално сравнение.

Вместо да публикува резултатите, Meta е омаловажила изследването, наричайки го „предубедено“ и твърдейки, че е повлияно от негативната медийна среда около компанията. Някои служители са предупредили, че укриването на резултатите би изглеждало като действията на тютюневи компании, които знаят за вредите, но ги прикриват. Според ищците „Проект Меркурий“ показва, че Meta е заблудила Конгреса през 2020 г., когато ръководителите са заявили, че нямат начин да определят дали Instagram вреди на тийнейджърките.

Съдебните документи също съдържат остри обвинения към Марк Зукърбърг и висшето ръководство, че са погребвали проучвания, премахвали защитни функции и са лъгали законодателите относно опасностите за непълнолетните. В същото дело YouTube, Snap и TikTok също са обвинени в пропуски по отношение на безопасността на младите потребители. Говорител на Google заяви, че искът изопачава начина, по който работи YouTube, докато TikTok и Snap не са предоставили коментар.

