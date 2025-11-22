Марк Зукърбърг твърди: Мобилните телефони ще останат в миналото

Ето как ще комуникираме в бъдеще

Марк Зукърбърг, главен изпълнителен директор на Meta, твърди, че мобилните телефони ще загубят ролята си на център на дигиталния живот през следващото десетилетие. Те трябва да бъдат заменени от интелигентни очила, които ще поемат почти всички функции, които изпълняваме днес чрез телефоните си.

Според думите му промяната ще дойде по-бързо, отколкото си мислим, и мобилният телефон ще остава в джоба все по-често, докато потребителите все по-често ще използват преносими компютърни устройства от ново поколение.

Умните очила Orion вече съществуват

Meta вече разполага с първия прототип на очила, наречени Orion, които бяха представени на обществеността тази есен. Този проект се разработва от години и би трябвало да се превърне в нов стандарт и най-големият технологичен пробив на компанията, пише Kurir.rs.

Очилата Orion съчетават функционалността на камерите, възпроизвеждане на музика и видео, превод на съдържание в реално време и показване на данни за околната среда на потребителя. Всичко това чрез дизайн, напомнящ обикновени слънчеви очила.

Умните очила ще бъдат свързани с изкуствен интелект, което ще позволи да се отговаря на въпроси, да се четат имейли и да се показва допълнителна информация за обектите, които гледаме.

Зукърбърг смята, че този вид дизайн и функционалност могат да осигурят масово приемане на устройството. Повече от милиард души носят очила всеки ден, което би улеснило прехода към новата технология.

Най-големите предизвикателства остават високата производствена цена и захранването, тъй като компактното устройство трябва да поддържа сложни функции на изкуствения интелект и усъвършенствани сензори. Експертите посочват, че решаването на тези проблеми ще бъде ключово за масовото приемане на умните очила.

Индустрията за умни очила вече има провали, като например Google Glass, поради което мнозина гледат с повишено внимание на плановете на Mate. Търговското пускане на Orion на пазара все още не е официално обявено.

Зукърбърг вярва, че когато технологията достигне пълния си потенциал, очилата ще станат практични и повсеместни, привличайки дори тези, които не носят очила днес. Зукърбърг обаче вярва, че технологиите ще достигнат момент, в който очилата ще станат толкова практични и всеобхватни, че дори тези, които не носят очила днес, ще ги използват.

Ако прогнозите се сбъднат, навлизаме в нова дигитална ера, в която интелигентните очила ще се превърнат в ежедневно устройство за комуникация, забавление и работа, променяйки начина, по който използваме мобилни телефони, компютри и таблети.

