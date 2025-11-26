Бизнесменът Ричард Брансън загуби съпругата си

Предприемачът споделя, че тя е била най-добрата му приятелка и пътеводна светлина

Бизнесменът сър Ричард Брансън загуби съпругата си Джоан Темпълман, която е починала на 80-годишна възраст, предаде ВВС. Двамата са женени от 1989 г., имат три деца и пет внуци. Към публикацията си в Instagram основателят на Virgin Group сподели, че е съкрушен и Джоан е била неговата най-добра приятелка и „пътеводна светлина“.

В съобщението си 75-годишният предприемач подчерта, че тя е била „най-прекрасната майка и баба, каквато децата и внуците им биха могли да си пожелаят“. Той не уточнява причината за смъртта ѝ, но заявява: „Със съкрушено сърце ви съобщавам, че Джоан, моята съпруга и партньорка в продължение на 50 години, почина.“

Брансън допълва още: „Тя беше най-добрият ми приятел, моята опора, моята пътеводна светлина, моят свят. Обичам те завинаги, Джоан Х.“ Двамата се женят на остров Некер в Карибите, който е собственост на сър Ричард. Те имат три деца – Холи, Сам и Клеър Сара, като последната умира само четири дни след раждането си.

Синът им Сам Брансън отдава почит на майка си, описвайки я като най-милата, най-обичащата, най-топлата и щедра жена, стъпвала на тази Земя. Той добавя, че е безкрайно благодарен, че е имал възможността да бъде неин син. На снимка от 2013 г. сър Ричард, Джоан, дъщеря им Холи и майката на магната – Ив – присъстват на частно събитие, посветено на 40-годишнината на Virgin Records.

Как сър Ричард Брансън се запознава със съпругата си?

През 2018 г. Холи пише в блог, че майка ѝ е израснала в центъра на Глазгоу, работила е първо в заложна къща, а след това в магазин за антики на Портобело Роуд в Западен Лондон. Именно там баща ѝ се влюбва в Джоан и се появявал в магазина всеки ден в продължение на месеци, купувайки предмети, които не е искал или не са му били нужни. Холи я описва като домакиня, винаги готова с прегръдка, мъдри думи и красива, приветлива усмивка.

В публикация по повод годишнината от сватбата им преди пет години Брансън споделя, че се е влюбил в Джоан почти още при първата среща. По думите му тя винаги е била източник на мъдрост и е допринесла за много от най-добрите му житейски решения.

Кой е Сър Ричард?

Сър Ричард е сред най-успешните британски предприемачи –основава Virgin Records през 70-те години, а впоследствие разширява компанията в области като авиотранспорт, широколентов интернет и космически туризъм. Той разполага с приблизително 2.8 милиарда долара лично състояние през 2025 г.

Днес Брансън се занимава с управление и развитие на компании в авиопревозите (Virgin Atlantic), космическия туризъм (Virgin Galactic), луксозния туризъм и хотелиерството (частни острови и курорти), както и други инициативи в областта на услугите, медийните проекти и технологиите. Той остава активна фигура в бизнеса, като продължава да развива разнообразни проекти под марката Virgin.

