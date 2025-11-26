Хърватската компания може да доставя петрол на Сърбия, след като NIS получи лиценз

Компанията е наела адвокати в Съединените американски щати и вярва в положителен резултат

Хърватската компания JANAF е убедена, че Службата за контрол на чуждестранните активи към Министерството на финансите на САЩ ще издаде лиценз за продължаване на работата на Петролната индустрия на Сърбия (NIS).

Министерството на финансите на САЩ трябва да вземе решение до края на днешния ден, но по неофициална информация Държавният департамент вече е дал положително становище.

JANAF е наела адвокати в Съединените американски щати и вярва в положителен резултат, пише БГНЕС.

„JANAF също трябва да получи лиценз за въпросните дейности. Следователно JANAF ще знае това със сигурност. Фирмата е готова за доставки на петрол за Сърбия веднага след получаване на лиценза“, заяви пред RTL Владислав Веселица, член на ръководството на компанията.

„Ние сме на оперативно ниво, нашите екипи са с екипите на NIS, така че сме готови веднага на оперативно ниво“, добави Веселица.

На 25 ноември сръбският президент Александър Вучич отново призова Министерството на финансите и правителството на САЩ да дадат на Сърбия оперативен лиценз и подчерта, че Сърбия ще спазва санкциите им.

