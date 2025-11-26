BGN → EUR
= 0.511292 EUR
1 USD
1.69321 BGN
Петрол
61.6 $/барел
Bitcoin
$88,339.1
Последвайте ни
1 USD
1.69321 BGN
Петрол
61.6 $/барел
Bitcoin
$88,339.1
БГ Бизнес Ето какви компенсации за ток ще получат потребителите през октомври

Ето какви компенсации за ток ще получат потребителите през октомври

bTV Бизнес екип

Компенсациите са част от новия механизъм за подкрепа на домакинствата

Комисията за енергийно и водно регулиране (КЕВР) определи компенсациите за месец октомври 2025 г., които покриват част от разходите на битови клиенти за електрическа енергия, закупена от крайните снабдители. 

Компенсациите са част от новия механизъм за подкрепа на домакинствата, въведен с промени в Закона за енергетиката. Той цели да осигури предсказуемост на сметките за електроенергия на битовите потребители, независимо от колебанията в цените на борсовия пазар. 

Европейският парламент прие бюджета на ЕС за 2026. В какво ще се инвестира най-много?

От 1 юли 2025 г. пазарът на електроенергия на едро е либерализиран. Цената за домакинствата обаче остава фиксирана за едногодишен период и се определя от регулатора, отбелязва БГНЕС. В същото време дружествата-доставчици са задължени да купуват електрическа енергия от борсата на пазарни цени, а да я продават на битовите клиенти на  фиксирана цена. През м.октомври закупената от дружествата електроенергия от пазара е била на по-висока цена от определената базова цена от 140,03 лв./MWh. В този случай всеки от крайните доставчици получава определена от КЕВР компенсация от Фонд „Сигурност на електроенергийната система“, която е предварително отчетена в издадените фактури на потребителите. 

ЕЦБ: Финансовата стабилност остава уязвима от геоикономическата несигурност и митата

При изчисляване на размера на компенсациите Комисията прилага механизми за корекция, целящи да предотвратят недобросъвестни практики от страна на дружествата-крайни снабдители. 

Определените компенсации за периода 1–31 октомври 2025 г. са както следва:

  • 44,15 лв./MWh, без ДДС  -  за битовите крайни клиенти на „Електрохолд Продажби“ ЕАД
  • 40,53 лв./MWh, без ДДС -  за битовите крайни клиенти на „ЕВН България Електроснабдяване“ ЕАД
  • 43,47 лв./MWh, без ДД - за битовите крайни клиенти на „ЕНЕРГО-ПРО Продажби“ АД
  • 82,25 лв./MWh, без ДДС - за битовите крайни клиенти на „ЕСП Златни Пясъци“ ООД 

Последвайте businessnovinite.bg в INSTAGRAM 

Последвайте businessnovinite.bg във FACEBOOK

Последвайте businessnovinite.bg в LINKEDIN

Съдържанието е информативно и не представлява консултация, препоръка или съвет за вземане на инвестиционно решение.

Последни публикации

Бизнес Видео Подкаст

Нашите автори

Николай Димов

Николай Димов

Защо Employer Branding-ът е по-скоро маркетинг, отколкото HR инструмент

Георги Караманев

Георги Караманев

Как „Българска наука“ привлече 29 милиона погледа?
Христо Ласков

Христо Ласков

Каква е цената на истината?
Калоян Кирилов

Калоян Кирилов

Защо малките бизнеси трудно намират кой да ги купи?
Вижте още автори
Виж всички предложения от брошурата тук
Разгледай брошурата