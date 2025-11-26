Ето какви компенсации за ток ще получат потребителите през октомври

Компенсациите са част от новия механизъм за подкрепа на домакинствата

Комисията за енергийно и водно регулиране (КЕВР) определи компенсациите за месец октомври 2025 г., които покриват част от разходите на битови клиенти за електрическа енергия, закупена от крайните снабдители.

Компенсациите са част от новия механизъм за подкрепа на домакинствата, въведен с промени в Закона за енергетиката. Той цели да осигури предсказуемост на сметките за електроенергия на битовите потребители, независимо от колебанията в цените на борсовия пазар.

От 1 юли 2025 г. пазарът на електроенергия на едро е либерализиран. Цената за домакинствата обаче остава фиксирана за едногодишен период и се определя от регулатора, отбелязва БГНЕС. В същото време дружествата-доставчици са задължени да купуват електрическа енергия от борсата на пазарни цени, а да я продават на битовите клиенти на фиксирана цена. През м.октомври закупената от дружествата електроенергия от пазара е била на по-висока цена от определената базова цена от 140,03 лв./MWh. В този случай всеки от крайните доставчици получава определена от КЕВР компенсация от Фонд „Сигурност на електроенергийната система“, която е предварително отчетена в издадените фактури на потребителите.

При изчисляване на размера на компенсациите Комисията прилага механизми за корекция, целящи да предотвратят недобросъвестни практики от страна на дружествата-крайни снабдители.

Определените компенсации за периода 1–31 октомври 2025 г. са както следва:

44,15 лв./MWh, без ДДС - за битовите крайни клиенти на „Електрохолд Продажби“ ЕАД

40,53 лв./MWh, без ДДС - за битовите крайни клиенти на „ЕВН България Електроснабдяване“ ЕАД

43,47 лв./MWh, без ДД - за битовите крайни клиенти на „ЕНЕРГО-ПРО Продажби“ АД

82,25 лв./MWh, без ДДС - за битовите крайни клиенти на „ЕСП Златни Пясъци“ ООД

Последвайте businessnovinite.bg в INSTAGRAM

Последвайте businessnovinite.bg във FACEBOOK

Последвайте businessnovinite.bg в LINKEDIN