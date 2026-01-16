Искате повишение? Използването на AI може да ви помогне

Ето как

Служителите, които активно използват инструменти с изкуствен интелект, имат по-големи шансове за по-бързо кариерно израстване, показва доклад на Cisco, цитиран от Business Insider.

Според анализа служителите, препоръчани за повишение, са използвали AI с около 50% по-често в сравнение с колегите си. Освен това активните потребители на изкуствен интелект са с 40% по-голяма вероятност да бъдат определени като „ключови за задържане“ кадри в компанията.

Според доклада тази тенденция показва, че уменията за работа с AI не само се развиват, но и се възнаграждават. Данните са събрани от екипа People Intelligence на Cisco в рамките на едногодишен анализ, обхващащ внедряването, използването и ефекта от AI инструментите върху работата на служителите.

Главният директор „Човешки ресурси“ на Cisco Кели Джоунс коментира пред Business Insider, че служителите, които използват AI, демонстрират по-висока ангажираност и увереност. По думите й те са по-мотивирани за мисията на компанията, по-уверени в нейната посока на развитие и се чувстват по-овластени в изпълнението на служебните си задължения.

Наблюденията на Cisco се вписват в по-широка тенденция в технологичния сектор. Все повече компании открито заявяват, че използването на изкуствен интелект ще бъде фактор при оценката и повишаването на служителите. Business Insider припомня, че в Amazon вече се изисква кандидатите за повишение в определени звена да описват как използват AI в работата си, а Meta планира да обвърже представянето на служителите с техния „AI-базиран принос“ и ефекта му върху продуктивността.

