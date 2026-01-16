Студеното време в Европа повиши цените на газа с 20% за седмица

Запасите от природен газ в Европа към момента са запълнени на 52%

Цените на природния газ в Европа продължават да растат заради необичайно студеното време в части от континента, достигайки най-високите си нива от близо шест месеца, предаде ДПА.

В рамките на търговската седмица цената на природния газ се е повишила с около 20 на сто, което е най-рязкото седмично поскъпване от октомври 2023 г. На борсата в Амстердам референтният фючърсен договор Ти Ти Еф (TTF) за доставка след един месец се търгуваше тази сутрин на цена от 34,30 евро (около 39,80 долара) за мегаватчас, най-високото равнище от август 2025 г.

Запасите от природен газ в Европа към момента са запълнени на 52 на сто, значително под сезонната средна стойност от 67 на сто. Преди месец по това време средното ниво на запълняемост на хранилищата в ЕС беше 68,7 на сто, а преди година 62,6 на сто.

Към 14 януари единственото подземно газово хранилище у нас - в Чирен - е запълнено на 63,3 на сто или с повече от 11 пр. п. над средното за Европа, показа справка на БТА, в платформите за енергийна информация. Преди година това ниво е било 64,5 на сто.

Очакваните в края на месеца ниски температури могат да доведат до допълнително теглене на количества от газохранилищата.

Върху цените оказва влияние и напрегнатата ситуация около Иран, който е важен доставчик на природен газ за Турция. Последните заплахи на правителството на САЩ срещу страни, които поддържат търговски отношения с Иран, засилиха опасенията за доставките. Вашингтон предупреди за възможно налагане на нови наказателни мита в размер на 25 на сто за търговските партньори на Иран.

Пазарът отчита и очакванията за по-силно търсене в Китай, който е най-големият купувач на втечнен природен газ в света.

