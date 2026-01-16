Правят първия хотел на Луната до 2032 г. - ето колко ще струва нощувката

Амбициозният план е на GRU Space

Калифорнийският космически стартъп GRU Space (Galactic Resource Utilization Space) привлича глобално внимание с плановете си да изгради първия хотел на Луната до 2032 г. Компанията вече отвори ранни резервации за бъдещи лунни престои и си осигури подкрепа от инвеститори, свързани с Nvidia, Y Combinator, SpaceX и Anduril. Проектът се позиционира на пресечната точка между космическия туризъм, авангардното инженерство и дългосрочното развитие на лунна инфраструктура – ясен сигнал за нарастващите амбиции на частния сектор извън пределите на Земята.

Как ще бъде изграден първият лунен хотел

Стратегията на GRU Space следва поетапна пътна карта, която започва с технологични демонстрации и завършва с реални операции на Луната. Първата тестова мисия е планирана за 2029 г., като ще използва търговски лунен модул за кацане. Целта е да бъдат валидирани ключови технологии, включително разгръщане на надуваеми хабитати и методи за строителство на място.

Основната инженерна концепция разчита на използване на местни ресурси (ISRU) – преобразуване на лунната почва в строителен материал. Това значително намалява нуждата от транспортиране на маса от Земята и позволява мащабируема инфраструктура в изключително суровата лунна среда.

Първият хотелски модул се очаква да бъде доставен на лунната повърхност през 2032 г. Става дума за надуваема структура, проектирана и произведена на Земята, която ще може да приеме до четирима гости за престой от няколко дни. Оперативният ѝ живот е планиран за около 10 години. В последващ етап могат да бъдат добавяни допълнителни модули и разширени съоръжения, включително конструкции, изградени частично от лунни материали, с цел увеличаване на капацитета, пише сайтът Parametric Architecture.

Освен луксозни преживявания за туристи, по-широката визия на GRU Space включва внедряване на автоматизирани системи и модулни обитаеми единици, които да положат основите на по-мащабна лунна инфраструктура. Компанията вече е публикувала документ, описващ как този подход може да се превърне в платформа за бъдещи лунни бази и дългосрочно извънземно обитаване.

Какво означава това за космическия туризъм

Въпреки че хотелът е все още години от реализация, резервациите вече са отворени. Потенциалните гости трябва да внесат възстановим депозит между 250 000 и 1 млн. долара, за да си осигурят място в бъдещите лунни мисии, свързани с проекта.

Очаква се цените да бъдат в ултралуксозния сегмент. Според някои прогнози нощувките ще започват от около 410 000 долара на вечер, което отразява изключителния характер на преживяването и огромните логистични и технологични разходи за работа на лунната повърхност.

Първоначалната целева аудитория включва заможни ентусиасти, участници в предишни търговски космически полети и приключенски настроени пътешественици, готови да напуснат Земята. Ръководството на GRU Space сравнява високите начални цени с ранните години на гражданската авиация – скъпа и елитарна в началото, но с потенциал да стане по-достъпна с развитието на технологиите и нарастването на търсенето.

Стъпка към нова космическа икономика

Въпреки скептицизма около амбициозните срокове, публичната пътна карта на GRU Space и подкрепата от инвеститори, свързани с Nvidia, Y Combinator, SpaceX и Anduril, подчертават засиления интерес към космическия туризъм и извънземната инфраструктура. Ако проектът успее, той ще отбележи ключов момент за търговската космическа индустрия.

Отвъд историческото туристическо преживяване, първият хотел на Луната може да се превърне във фундаментален елемент за устойчиви лунни операции и да затвърди ролята на Луната като следващата голяма граница за частното космическо развитие.

