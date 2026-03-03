Цената на петрола „Брент“ мина 85 долара за барел

Това се случва за първи път от юли 2024 г.

Цената на петрола продължава да се повишава в днешната сесия, отчитайки трета поредна сесия на растеж, след като конфликтът между САЩ и Израел с Иран се разшири, прекъсвайки доставките на гориво и засилвайки опасенията от по-нататъшни прекъсвания в доставките на петрол и газ от Близкия изток.

В рамките на сесията ръстът бе до 8 на сто, като фючърсите на суровия петрол тип „Брент“ временно достигнаха най-високата си стойност от юли 2024 г. на ниво от 85,12 долара. Към 14:15 българско време ръстът отстъпи леко до около 7 на сто и цена от 83,56 долара за барел. Фючърсите на американския лек петрол са нагоре със 6,95 на сто до 76,18 долара за барел.

Опасенията, че цените на енергията могат да останат трайно високи, доведоха до повишение на глобалните доходности по държавните облигации за втори пореден ден. Най-силно засегнат беше европейският дълг заради по-голямата експозиция на региона към поскъпването на петрола и газа, като пазарните участници ограничиха очакванията си за скорошни понижения на лихвените проценти.

Конфликтът между САЩ и Израел от една страна и Иран от друга се разшири след първите удари в събота. Израел атакува цели в Ливан, а Иран отговори с удари срещу енергийна инфраструктура в държави от Персийския залив и срещу танкери в Ормузкия проток, през който преминава около една пета от световния петрол и втечнения природен газ.

Танкерите и контейнеровозите избягват протока, след като застрахователи отмениха покритието за кораби в района, а цените на морския транспорт на петрол и газ нараснаха рязко. Напрежението се засили, след като ирански медии съобщиха, че високопоставен представител на Иранската революционна гвардия е обявил Ормузкия проток за затворен и е предупредил, че Иран ще стреля по всеки кораб, който се опита да премине. Танкерът „Ате Нова“ (Athe Nova), плаващ под флага на Хондурас, гори след атака с дрон, информираха ирански агенции.

Анализатори на Ай Ен Джи (ING) посочват, че освен риска за транспорта през Ормузкия проток по-сериозна заплаха за пазара би било разширяване на атаките срещу допълнителна енергийна инфраструктура в региона, което може да доведе до по-продължителни прекъсвания.

Властите в Обединените арабски емирства съобщиха за голям пожар в пристанището Фуджейра. Транспортирането на суров петрол от Киркук, Ирак, до турското пристанище Джейхан също е било спряно, съобщи източник от корабоплаването за Ройтерс.

От началото на атаките енергийната инфраструктура в няколко държави е засегната или спряна като предпазна мярка, припомни БТА. Катар прекрати производството на втечнен природен газ, Израел спря добива в част от газовите си находища, Саудитска Арабия затвори най-голямата си рафинерия, а производството в иракски Кюрдистан е практически спряно.

Анализаторите очакват цените на петрола да останат високи в краткосрочен план. Инвестиционната банка „Бърнстийн“ (Bernstein) повиши прогнозата си за средната цена на сорта „Брент“ през 2026 г. от 65 на 80 долара за барел, като допуска възможност за нива от 120–150 долара при продължителна ескалация на конфликта.

